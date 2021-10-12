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Новая русская версия “Everybody Loves Raymond” превзошла американские сериалы.

12 октября, 2021
Muhammad

Говорят, самая забавная часть жизни – это сама жизнь. Комики известны тем, что превращают жизненные ситуации в забавные истории, чтобы заставить нас смеяться. Это была последняя предпосылка комедийного стиля Рэя Романо и то, что привело к шоу. Все любят Раймонда, 12 лет занимается комедийным стендапом.

В США шоу продлится девять лет и будет выпущено 210 серий. Многие люди не знают, что шоу все еще живо и здорово. В США есть перезагрузки, которые могут понравиться преданным фанатам. Он также стал популярным ситкомом в других регионах мира. Фактически, новая русская версия смогла обогнать американский сериал по популярности и количеству произведенных шоу.

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