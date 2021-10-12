Новая русская версия “Everybody Loves Raymond” превзошла американские сериалы.

Говорят, самая забавная часть жизни – это сама жизнь. Комики известны тем, что превращают жизненные ситуации в забавные истории, чтобы заставить нас смеяться. Это была последняя предпосылка комедийного стиля Рэя Романо и то, что привело к шоу. Все любят Раймонда, 12 лет занимается комедийным стендапом.

В США шоу продлится девять лет и будет выпущено 210 серий. Многие люди не знают, что шоу все еще живо и здорово. В США есть перезагрузки, которые могут понравиться преданным фанатам. Он также стал популярным ситкомом в других регионах мира. Фактически, новая русская версия смогла обогнать американский сериал по популярности и количеству произведенных шоу.

Рассказ и синопсис «Все любят Раймонда»

В ролях “Everybody Loves Raymond” Джефф Кравиц / FilmMagic, Inc. через Getty Images

идея Все любят Раймонда Пришла по прихоти. Романо снялся в комедийном шоу Дэвида Леттермана, и всего через неделю ему позвонили из компании и сказали, что хотят устроить шоу на основе его распорядка. В рутине Романо рассказывает анекдоты о своей отцовской жизни трехлетней дочери и двухлетним сыновьям-близнецам, что стало нормой для Все любят Раймонда, но на этом все не закончилось. Сходство с жизнью продолжало расти.

Шоу, которое в конечном итоге вошло в топ-11 ситкомов с комиком в главной роли, вызвало смех у фанатов и актеров. Романо сыграл Рэя Бэррона, мужа, отца и спортивного обозревателя, который был несовершенным. Часто казалось, что он пытался избежать реальной ответственности перед взрослыми, предпочитая шутить.

Он оставляет взрослые решения своей жене Дебре, которую играет Патрисия Хитон. Эта несовершенная семья живет через дорогу от родителей Раймонда, Мэри и Фрэнка, которых играют соответственно Дорис Робертс и Питер Бойл. Это сводит Дебру с ума в большинстве случаев, особенно с учетом того, что Рэймонд позволяет своим родителям диктовать, как им жить. Также довольно часто появляется старший брат Раймонда Роберта (Брэд Джарретт). Он полицейский, над которым часто издеваются его коллеги и Раймонд.

Шоу имитировало реальную жизнь Рэя Романо

Хотя дети Раймонда ему не принадлежат, на съемочной площадке их играют Мадилин, Сойер и Салливан Суитен. Это была молодая девушка, у которой было два идентичных брата-близнеца, которые были родственниками в реальной жизни. Мадилин сыграла Элли Бароне, а Элли – это настоящая дочь Романо (Александра). Майкл и Джеффри были двумя персонажами. Чтобы добавить больше сходства с реальной жизнью Романо, Роберт-полицейский вырос из своего брата, который был полицейским.

Все любят Раймонда, его любят во всем мире

в соответствии с мысленная нитьНе только американцы наслаждались юмористическим взглядом на жизнь глазами Раймонда. Российская версия была «первой русской комедией, в которой были представлены оригинальные эпизоды после прохождения полных 210 американских эпизодов».

Египет, Израиль, Нидерланды, Польша и Чехия также создали зеркальные шоу. Все любят Раймонда, хотя в названии шоу у каждого своя роль. Даже Великобритания запустила демо под названием, кузнецы.

Чем сейчас занимается Рэй Романо?

куда Все любят РаймондаРомано делал разные вещи. Голосуйте за Мане в Ледниковый период Фильмы, у нее была повторяющаяся роль в отцовство Он снялся в нескольких других фильмах. большой пациент А также Ирландский Это два из его недавних и известных фильмов.

Романо в настоящее время работает над безымянным драматическим фильмом, в котором он будет сниматься и сниматься. Его звездой станет Лори Меткалф в роли его жены. Общий синопсис фильма состоит в том, что пара ведет жизнь рабочих в Квинсе и имеет властные семьи. Съемки должны были начаться в апреле этого года, но пока неизвестно, когда они будут доступны для просмотра.

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