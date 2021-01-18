Новая система, разработанная разработчиками Rockstar, может улучшить NPC в GTA 6

Новый патент может относиться к улучшенному ИИ в домашних условиях GTA 6 Был открыт.

Патент, который пытается зарегистрировать товарный знакСистема и метод виртуальной навигации в игровой средеПоявился на Reddit После представления издателем Take-Two в октябре 2020 года.

Патент фокусируется на способах, которыми неигровые персонажи перемещаются в игре и взаимодействуют со своей средой, но говорит, что «традиционные системы предоставляют только ограниченные ресурсы», когда дело доходит до автоматизации этих движений – только определенное количество транспортных средств может казаться движущимся по дороге одновременно. Мойн, например, и водители роботов могут взаимодействовать только с другими близлежащими объектами, но не с миром вокруг них.

Take-Two говорит, что текущая технология «несовершенна», потому что реализация реалистичных ходов будет либо очень сложной в игровых системах, либо ограничит возможности остальной части игры. Однако патент создаст «реалистичный виртуальный мир, не ограниченный аппаратными или программными ограничениями».

Это может означать, например, что «каждый NPC может определять свои собственные характеристики» во время вождения. Например, персонаж NPC, управляющий спортивным автомобилем в солнечный день, может разгоняться намного сильнее, чем вождение фургона под дождем. Take-Two даже утверждает, что разные персонажи будут обладать разными способностями вождения, что, в свою очередь, может повлиять на их стиль вождения, и говорит, что NPC смогут учитывать условия, «такие как погоня на высокой скорости», и избегать этой области во время передвижения по городу. виртуальный.

Хотя патент был зарегистрирован Take-Two и, таким образом, может относиться к любой из игр издателя, есть несколько руководств, указывающих на GTA 6. В первую очередь, на изобретателей системы; Дэвид Хайнд и Саймон Парр – соответственно заместитель директора по технологиям и главный программист в области искусственного интеллекта Rockstar Games. В другом месте упоминания о таких вещах, как высокоскоростные погони и подробные виртуальные города, определенно могут указывать на серию GTA.

Хотя Rockstar еще не объявила ничего официального о новой игре GTA, похоже, появляется все больше и больше информации об игре. прошлое лето, Take-Two обновил веб-домены игры И и Запрос в службу поддержки Rockstar для игроков “Оставайтесь с нами” По поводу обновлений франшизы. В ноябре фанаты узнали, как это выглядело Дразнилка в виде ‘VI’ в трейлере для GTA Online . И буквально на прошлой неделе она распространила слух В GTA 6 может быть главный герой – женщина , А проф В данных Red Dead Redemption 2 нашли файлы с парашютами Что может быть связано с шестой крупной игрой.

GTA 6 может начинаться с малогоНо со временем он становится больше.