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Новая система, разработанная разработчиками Rockstar, может улучшить NPC в GTA 6

18 января, 2021
Artem Sokolov

Новый патент может относиться к улучшенному ИИ в домашних условиях GTA 6 Был открыт.

Патент, который пытается зарегистрировать товарный знакСистема и метод виртуальной навигации в игровой средеПоявился на Reddit После представления издателем Take-Two в октябре 2020 года.

Патент фокусируется на способах, которыми неигровые персонажи перемещаются в игре и взаимодействуют со своей средой, но говорит, что «традиционные системы предоставляют только ограниченные ресурсы», когда дело доходит до автоматизации этих движений – только определенное количество транспортных средств может казаться движущимся по дороге одновременно. Мойн, например, и водители роботов могут взаимодействовать только с другими близлежащими объектами, но не с миром вокруг них.

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