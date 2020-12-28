28 декабря, 2020

Новая смерть морских животных на Камчатке, Россия – Животные

Arzu 28 декабря, 2020 1 min read

Загадочная новая смерть морских животных обрушилась на побережье российского Дальневосточного полуострова Камчатка, где в результате необъяснимого события недавно погибло 95% моря. Об этом заявили региональные чиновники.

Губернатор Камсатского района Владимир Солодов сообщил в Instagram, что на прошлой неделе ученые и очевидцы видели трупы животных на побережье к югу от точки старта. Он сказал, что близлежащие пляжи не пострадали. «Факты показывают, что масштабы этого события огромны», – сказал Солодов, добавив, что гибель людей «почти наверняка связана с изменением климата и другими эффектами загрязнения, которые мы, люди, оказываем на Тихом океане».

Однако экологи утверждали, что токсичные химические вещества из хранилищ советских времен могут быть отфильтрованы в море. Однако одно обстоятельство Солодов отрицал. Андрей Адрианов, вице-президент Российской академии наук, позже сказал, что смерть наступила из-за токсина микроводорослей под названием «цветение водорослей». Эту теорию поддержали ведущие российские морские биологи из-за наличия желтой пены, покрывающей видимую часть космоса.

Воспроизведено © Copyright ANSA


More Stories

1 min read

Сомнения в производительности и безопасности

28 декабря, 2020 Arzu
1 min read

Нашествие гигантских крабов из Норвегии, Россия

28 декабря, 2020 Arzu
1 min read

Потому что Россия следит за голосованием в Центральноафриканской Республике

27 декабря, 2020 Arzu

You may have missed

1 min read

Новая смерть морских животных на Камчатке, Россия – Животные

28 декабря, 2020 Arzu
1 min read

Сомнения в производительности и безопасности

28 декабря, 2020 Arzu
1 min read

Нашествие гигантских крабов из Норвегии, Россия

28 декабря, 2020 Arzu
1 min read

Потому что Россия следит за голосованием в Центральноафриканской Республике

27 декабря, 2020 Arzu