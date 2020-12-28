Загадочная новая смерть морских животных обрушилась на побережье российского Дальневосточного полуострова Камчатка, где в результате необъяснимого события недавно погибло 95% моря. Об этом заявили региональные чиновники.

Губернатор Камсатского района Владимир Солодов сообщил в Instagram, что на прошлой неделе ученые и очевидцы видели трупы животных на побережье к югу от точки старта. Он сказал, что близлежащие пляжи не пострадали. «Факты показывают, что масштабы этого события огромны», – сказал Солодов, добавив, что гибель людей «почти наверняка связана с изменением климата и другими эффектами загрязнения, которые мы, люди, оказываем на Тихом океане».

Однако экологи утверждали, что токсичные химические вещества из хранилищ советских времен могут быть отфильтрованы в море. Однако одно обстоятельство Солодов отрицал. Андрей Адрианов, вице-президент Российской академии наук, позже сказал, что смерть наступила из-за токсина микроводорослей под названием «цветение водорослей». Эту теорию поддержали ведущие российские морские биологи из-за наличия желтой пены, покрывающей видимую часть космоса.