Новая сцена аборта — The New York Times

Этот сдвиг сопровождает другой сдвиг в том, как люди делают аборты. Согласно другому новому исследованию, в штатах, которые запретили или ограничили доступ, процедуры в клиниках ухудшились в июле и августе. В результате женщины вынашивают беременность, которую не планировали и не хотели. Однако увеличение числа женщин, обращающихся за противозачаточными таблетками, в основном компенсирует это снижение. «Таймс» сообщила,. (Большинство, но не все запросы на таблетки заканчиваются доступом к помощи.)

Клиники в таких штатах, как Колорадо, Иллинойс и Нью-Йорк, также принимают больше пациентов, поскольку женщины выезжают за пределы штата, чтобы сделать аборт. Но переход на телемедицину имеет смысл из практических соображений. Во-первых, аборт с использованием таблеток в домашних условиях, которые оказывают физическое воздействие на аборт, так же безопасен и эффективен в первом триместре беременности, как и обращение в клинику.

Во-вторых, четверть женщин детородного возраста в Соединенных Штатах живут — или скоро будут жить — в пределах 200 миль от клиники, где делают аборты. Это расстояние, вероятно, станет значительным препятствием для большого числа людей, особенно с низкими доходами. Вариант телемедицины намного дешевле, чем путешествие. Aid Access просит пациентов от 105 до 150 долларов и примет меньше или ничего от людей, которые не могут заплатить. Напротив, поездка из состояния прерывания часто Это занимает несколько дней Он может стоить до 1500 долларов и более.

Примечательно также, что число абортов с помощью телемедицины возросло в штатах, где доступ к абортам не ограничен, что свидетельствует о том, что все больше женщин выбирают их из соображений «удобства и конфиденциальности», а также из-за необходимости, говорит Эбигейл Эйкен, исследователь общественного здравоохранения из Университета Нью-Йорка. Техас в Остине и соавтор исследования данных о доступе к помощи.

Это законно?

Предоставление таблеток для аборта с помощью телемедицины через границы штатов вызывает юридические вопросы. Голландский врач доктор Ребекка Гомпертс, основатель Aid Access, выписывает рецепты на таблетки для аборта для женщин в красных штатах, используя свою австрийскую медицинскую лицензию. я написал история на обложке рассказал The New York Times в прошлом месяце об усилиях американских врачей и акушерок по работе с Гомпертс. «Я просто хочу кричать: «Это чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения! Один врач, Линда Брин, написала мне сообщение во время моего отчета.Противники абортов, с другой стороны, говорят, что законы их штатов должны обязывать поставщиков из других штатов.