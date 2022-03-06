Новая технология позволит полностью зарядить мобильные телефоны всего за девять минут.

Беспокойство о батареях сотовых телефонов должно уйти в прошлое — с новыми телефонами, которые могут полностью разрядиться за девять минут.

Те, кто ездит на работу, больше не будут паниковать, если забудут зарядить свои мобильные телефоны на ночь — в душе они могут получить энергии больше, чем на один день. Между тем, любой, кто планирует провести ночь в городе, может быстро развлечься на несколько часов.

Эксперты говорят, что это позволит телефонам меньше или тоньше после того, как устройства увеличатся в размерах, чтобы вместить гигантские батареи, чтобы обеспечить питание в течение всего дня.

Новая технология, которая позволяет телефонам быстро потреблять энергию, не повреждая батареи, была продемонстрирована на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне на прошлой неделе — и к лету она появится в устройствах.

Для тех, кто едет на работу, не будет паники, если они забудут зарядить свои мобильные телефоны ночью — они могут получить больше энергии, чем на один день в душе.

Он исходит от китайского производителя телефонов Oppo, который является четвертым по величине в мире и быстро растет вместе со своими суббрендами OnePlus, Realme и Vivo.

И эксперты говорят, что Apple и Samsung уже работают над тем, чтобы повторить этот подвиг — быстрая зарядка и длительное время автономной работы являются основным преимуществом мобильных телефонов.

Стюарт Майлз, основатель технологического веб-сайта Pocket-Lint.co.uk, сказал: «Срок службы батареи действительно важен для многих пользователей, но повышение эффективности происходит медленнее, чем хотелось бы большинству из нас.

Поэтому компании говорят, что если вы не можете продлить срок службы, давайте сделаем это быстрее.

«Новой технологии Oppo требуется всего девять минут — меньше, чем вам нужно, чтобы принять душ и почистить зубы утром — для полной зарядки».

Он добавил: «Это позволит использовать устройства меньшего размера, а также меньший вес. Подобная сверхбыстрая зарядка означает меньшие батареи — в конце концов, если вы можете зарядить их за считанные минуты, вам не нужна гигантская батарея. , Конечно, многие люди хотят большой экран, поэтому телефоны должны быть большими, чтобы вместить это, но они не должны быть очень толстыми и тяжелыми.

«С годами iPhone становился все тяжелее и тяжелее, потому что батарея становилась все больше и плотнее».

Oppo продемонстрировала свою технологию зарядки SuperVooc, используя мощность 240 Вт, с видеоклипом, показывающим аккумулятор емкостью 4500 мАч (ампер-час), который заряжается от одного процента до 100 процентов за девять минут. Версия на 150 Вт делает это за 15 минут.

Большинство телефонов, включая iPhone и устройства Samsung, могут потреблять всего от 10 до 30 Вт.

Большинство телефонов, в том числе iPhone и устройства Samsung, могут потреблять только от 10 до 30 Вт, потому что избыток энергии в их батареях повреждает их. Многих компаний сдерживает перегрев аккумуляторов, который опасен не только выходом из строя устройств.

В 2016 году Samsung пришлось отозвать миллионы телефонов из-за перегрева аккумуляторов, повредившего устройство — некоторые даже загорелись после перегрева. Корейский гигант отозвал 2,5 миллиона устройств стоимостью в миллиарды фунтов стерлингов.

Новая технология Oppo разрабатывается с 2014 года.

Нил Мангер, менеджер по продукту Oppo UK, сказал: «Мы работаем над технологией Vooc с 2014 года. В то время она была относительно быстрой и продолжала развиваться.

Дело не только в скорости, но и в том, чтобы сделать это безопасным для наших клиентов способом. Например, если вы просто попытаетесь увеличить мощность аккумулятора без соответствующих гарантий, это может привести к повреждению аккумулятора в долгосрочной перспективе, что приведет к его более быстрому износу с течением времени. Мы тестируем и тестируем, чтобы избежать этого.

Он добавил: «Эти новые версии SuperVooc имеют 13 датчиков температуры, установленных в телефоне для контроля состояния зарядки в режиме реального времени. Это снижает вероятность перегрева и предотвращает другие аномалии.

Если кто-то держит телефон два или три года, он должен знать, что батареи хватит. Хорошая батарея сохранит 80 процентов своей емкости после 800 зарядок. Делаем после 16.00.