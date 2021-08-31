Новая турецко-украинская команда стремится заключить контракты на обслуживание вертолетов российского производства

АНКАРА, Турция – Новое партнерство между Турецкой ассоциацией аэрокосмической торговли и украинским дилером оружия направлено на предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию до 1500 вертолетов Ми-17 российского производства.

Турецкая аэрокосмическая ассоциация и «Укрспецэкспорт» подписали договор о сотрудничестве в начале этого месяца на Международной выставке оборонной промышленности в Турции.

В рамках контракта партнеры первоначально будут предоставлять услуги по техническому обслуживанию и ремонту на уровне склада 18 вертолетов Ми-17, которые в настоящее время используются турецкой жандармерией. По первоначальному контракту ассоциация обслуживала Ми-17 на своей ремонтной базе в турецкой провинции Испарта, хотя неясно, сколько вертолетов задействовано.

Генеральный директор ассоциации Джемаль Баликчи сообщил полуофициальному турецкому информационному агентству Anadolu Agency, что техническое обслуживание и ремонт на складском уровне каждого вертолета Ми-17 будет стоить 2,5 миллиона долларов. Согласно первоначальной сделке, ассоциация получит 420 000 долларов США от каждой модернизации блока, а украинская организация получит остальное (2,08 миллиона долларов США).

Однако по новой сделке обе компании будут в равных долях разделить по 2,5 миллиона долларов за единицу.

Ассоциация не ответила на запрос Defense News о дополнительной информации.

Для работы с турецкими вертолетами и потенциальными иностранными платформами в турецкой столице Анкаре будет создан новый центр технического обслуживания и ремонта. Испытания запасных частей и двигателей в Украине проводит компания «Мотор Сич».

Баликчи сказал, что доля его группы в бизнесе технического обслуживания будет постепенно увеличиваться с началом производства запасных частей. Ассоциация надеется выиграть работу над примерно 1500 вертолетами Ми-17, которые используются в соседних странах, в основном на Ближнем Востоке и в Азии. Баликчи сказал, что ожидает немедленных действий, реализуемых в рамках турецко-украинского партнерства, со стороны Ливии, Пакистана и Азербайджана.

Директор добавил, что его объединение также стремится стать центром по ремонту и обслуживанию вертолетов Ми-8 и Ми-24.