Новая утечка показывает, что с камерами Pixel 6 Google больше не полагается исключительно на программную обработку.

В Google Pixel 6 Планируется, что это будет крупнейший выпуск смартфонов Google с момента выпуска оригинальных смартфонов Pixel в 2016 году. Впервые компания выпускает смартфон с Собственная кастомная SoCНо это не единственное существенное изменение на подходе. Если верить утечкам, Google полностью обновляет камеру Pixel 6 – не только с программным обеспечением, но и с новым оборудованием.

Телефон уже просочился во многих деталях (и Google Перевернулся с недоучившимся поездом), но команда в Разработчики XDA Им удалось получить невыпущенную версию приложения Google Camera, а также некоторые подробности о том, как работает камера Pixel 6, и она отлично выглядит. Говорят, что датчик основной камеры – это 50-мегапиксельный датчик Samsung ISOCELL GN1.

Это огромный скачок по сравнению с 12,2-мегапиксельным датчиком IMX363, который Google использует с момента выпуска Pixel 3, выпущенного в 2018 году. У нас также есть 12-мегапиксельный датчик IMX386 для широкоугольной камеры и 48-мегапиксельный датчик IMX586 для его 4-кратного оптического зума. Pixel 6 Pro. Он также поддержит [email protected] Запись видео с увеличением до 7X (фотографии и другие разрешения видео будут увеличены до 20X).

Мы также можем ожидать некоторых захватывающих новых функций камеры, что неудивительно, учитывая, что Google занимается программным обеспечением, а камеры Pixel известны своей превосходной обработкой, а не просто мощностью камеры. Здесь много фастфуда. Один из них – ручная настройка баланса белого, которая дает вам возможность настраивать настройки на ваших фотографиях на ходу.

Самая интересная новая функция – волшебный ластик – Судя по названию, похоже, что это может быть повторное посещение функции удаления объекта, которая должна была появиться в Google Фото, но на самом деле не появилась, за исключением того, что на этот раз она была обработана на устройстве TPU в Чипсет Google Tensor.

Другие потенциальные функции, упомянутые XDA, включают удаление размытия лица, которое уже было подтверждено Google. Это помогает обнаруживать лица на фотографиях HDR, делая несколько снимков как с помощью основного датчика, так и с помощью сверхширокого датчика, а затем используя все захваченные данные и загружая их в TPU для обработки. Тоже есть РазмытостьА также вертикальное световое пятноА также Эстетическое благословение, А также детский режимНо информации об этом немного, поэтому нам придется подождать и посмотреть, что именно они могут сделать.

Pixel 6 очень скоро – Ознакомьтесь с нашим другим покрытием Чтобы узнать больше о том, чего ожидать.