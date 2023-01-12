Новая утечка Galaxy S23 показывает официальные маркетинговые изображения от Samsung

Презентация Galaxy S23 состоится 1 февраля., а это значит, что в ближайшие дни поток неофициальной информации будет становиться все быстрее и сильнее. Мы видели все три Галактика S23 Модели на просочившихся фото в течение последних двух месяцев И они уже знают, как они будут выглядеть, и другие люди WinFuture Теперь они просочились, как они говорят, в официальные маркетинговые изображения от Samsung для базовой модели Galaxy S23.

Эти фотографии показывают телефон со всех важных ракурсов. Это также показывает нам, насколько отдельно расположенные датчики задней камеры выйдут из корпуса. К счастью, Samsung, похоже, удалось сделать выступ как можно меньшим, хотя потенциально он может привести к раскачиванию камер, когда телефон лежит на столе и используется, не поднимая его.

Это только мы, или здесь есть какие-то особенности iPhone?

Что касается отдельно расположенных колец камеры, Samsung стремится поддерживать единый дизайн для всех моделей следующей крупной линейки Galaxy S и даже для телефонов среднего и бюджетного ценового сегмента. И, как и следовало ожидать, базовый Galaxy S23 имеет плоскую переднюю часть и закругленные углы — модель Ultra снова будет эксклюзивной с изогнутым дисплеем, который может быть или не быть хорошим, в зависимости от ваших предпочтений.

Ожидается, что базовый Galaxy S23 будет доступен по всему миру в четырех цветах: ботанический зеленый, хлопковый цветок, туманный сиреневый и фантомный черный. Также будет несколько эксклюзивных цветов (таких как светло-зеленый, светло-голубой и светло-красный) для тех, кто закажет их на веб-сайте Samsung, хотя неясно, какие варианты Samsung предложит на разных рынках и будут ли все три модели иметь эксклюзивные цвета. цвета.

Samsung начала принимать предварительные заказы на Galaxy S23 на своем официальном сайте, и если вы заинтересованы, вы можете зарезервировать его для себя. по этой ссылке.