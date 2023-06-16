Новая утечка Samsung Galaxy Z Flip 5 подчеркивает большой дисплей крышки

Утечки и слухи о Samsung Galaxy Z Flip 5 указывают на то, что в грядущем телефоне будет увеличена крышка дисплея. Предполагаемое новое предложение опубликовано MySmartPrice тенденция продолжается. На изображении показан Z Flip 5 с красивым большим дисплеем на крышке, это именно то, что нам нужно. И под нами я подразумеваю себя лично. Я хочу это.

Внешний экран Galaxy Z Flip 4 имеет диагональ всего 1,9 дюйма. Это удобно для проверки погоды и чтения уведомлений, но небольшой размер ограничивает виды действий, которые вы можете выполнять с ним, например, написание ответов на текстовые сообщения. Он также не идеален для кадрирования селфи с помощью внешних камер — одного из преимуществ складного телефона — потому что изображение для предварительного просмотра буквально размером с почтовую марку. Я убедился.

Кажется, что это изменится с Z Flip 5, и как раз вовремя: Motorola Razr Plus уже здесь, и он поставляется с относительно гигантским 3,6-дюймовым экраном. За короткое время, проведенное на предварительном просмотре устройства, я использовал экран для запуска Карт Google, написания текстов и даже просмотра веб-сайтов. Это бесконечно больше возможностей, чем маленький экран.

Дело не только в оборудовании. Есть много сложных проблем с программным обеспечением, которые нужно решить с помощью большого экрана. Разрешаете ли вы людям запускать на нем какое-либо старое приложение, даже если оно нарушает функциональность приложения? Как вы справляетесь с процессом переноса между большим и маленьким экраном? Что вы делаете с объективами фотоаппаратов? Samsung, похоже, использует другой подход к Motorola, по крайней мере, формируя экран, чтобы избежать камер, а не полностью закрывать их. Будет интересно посмотреть, как различаются их подходы к этим другим программным задачам. READ Как спасти старый ноутбук, установив Chrome OS Flex