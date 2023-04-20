Новая функция искусственного интеллекта в Adobe Illustrator мгновенно перекрашивает векторную графику

Adobe выпускает новую функцию для своего программного обеспечения для графического дизайна Illustrator, которая позволяет пользователям быстро изменять цветовую схему векторных изображений с помощью генеративного искусственного интеллекта. Пользователи могут загружать свои собственные файлы масштабируемой векторной графики (SVG) в Перекрашивание вектора в Illustratorl Создавайте различные цвета и формы палитр за считанные секунды, либо написав текстовое описание, либо выбрав из списка примеров подсказок.

Illustrator Vector Recoloring — который, по утверждению Adobe, является первым в истории инструментом перекрашивания на основе ИИ, появившимся на рынке — предлагается в качестве следующего этапа Adobe Firefly, набора творческих шаблонов ИИ, которые компания недавно запустила в публичной бета-версии. Перекрашивание векторов будет доступно для тестирования как часть этого Бета-версия Firefly Однако сегодня Adobe не сообщила, когда мы можем ожидать появления полной версии инструмента.

Пользователи могут использовать инструмент «Векторное перекрашивание», чтобы быстро увидеть, как их существующие дизайны будут выглядеть в разных цветовых схемах, без ручной настройки изображения. Изображение: Adobe

Судя по видео-презентации объекта, текстовые описания могут быть относительно расплывчатыми: надпись в «Подводных кораллах» устанавливает пример изображения с различными оттенками синего, розового и… ну, кораллово-оранжевого. Примеры подсказок имеют похожие интерпретируемые названия, такие как «Суши с лососем» и «Грязевая пустыня», которые можно отличить визуально по предоставленным значкам.

Для тех, кто не знает, файлы векторной графики или SVG отличаются от других форматов изображений, таких как JPEG или PNG, тем, что их можно изменить до любого размера без ущерба для качества. Это делает векторную графику отличным выбором для графических дизайнеров, которые создают логотипы компаний или иллюстрации, которые необходимо часто изменять в размере и применять к целому ряду различных продуктов. READ Tiger Global ведет переговоры об инвестировании в молодую индийскую социальную сеть стоимостью 170 миллионов долларов - TechCrunch

Чтобы было ясно, в отличие от других продуктов генеративного ИИ, эта функция не создает изображения, а только предоставляет новые способы переключения цветовой палитры существующих векторных файлов. Наличие большого количества вариантов для выбора окончательного дизайна — это хорошо, но я могу засвидетельствовать, что необходимость вручную создавать различные версии изображений — не самая захватывающая часть любого процесса графического дизайна.

Многие из недавних функций, выпущенных в различных приложениях Adobe, также использовали искусственный интеллект для упрощения сложных или трудоемких задач, чтобы сэкономить время творческих профессионалов при работе над своими проектами. Photoshop и Lightroom получили обновления после прошлогодней конференции Adobe Max, которые улучшают автоматический выбор объектов, например, устраняя необходимость вручную выбирать или скрывать объект при редактировании фотографий.