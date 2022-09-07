Новая функция шумоподавления Xbox удалит дыхание, щелчки и музыку в групповых чатах

Если у вас есть друзья на Xbox, которые любят тяжело дышать в свои микрофоны, включать громкую музыку в фоновом режиме или громко щелкать на своей консоли, новая функция шумоподавления Xbox здесь, чтобы спасти вас. Владельцы Xbox Series X и S сегодня получают обновление, которое включает шумоподавление во время групповых чатов, чтобы удалить раздражающие щелчки, фоновую музыку и дыхание.

Шумоподавление включено по умолчанию, но Microsoft отмечает, что его легко включить или выключить. Он поясняет: «Если вы хотите, чтобы на ваших вечеринках оставался фоновый шум, например музыка, вы также можете отключить шумоподавление». Примечание службы поддержки Xbox. «Просто откройте руководство, перейдите в раздел «Вечеринки и разговоры» и выберите «Параметры». Там вы можете включить или отключить шумоподавление».

Подавление шума Xbox похоже на аудиофильтры Discord Krisp и впечатляющее потоковое приложение Nvidia, которое позволяет игрокам на ПК отфильтровывать фоновый шум.

Это новое обновление панели управления Xbox также включает новый способ присоединиться к играм друзей. «Теперь друзья, с которыми вы делитесь игровыми клипами и снимками экрана, могут не только видеть ваши снимки экрана, но и сразу же начинать играть на своих мобильных устройствах или ПК с помощью облачных игр», — поясняет Microsoft. Все, что вам нужно сделать, это нажать кнопку воспроизведения из клипа, и вы сможете начать воспроизведение прямо в браузере. Это похоже на то, как Google Stadia позволяет вам делиться клипами, а друзья могут ходить в игры.