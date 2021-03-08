Новая функция iPhone предупредит вас, если вас преследуют

Новая функция была обнаружена в iOS 14.5 бета, Он предупредит Яблоко, город, кот Пользователи отслеживаются, когда неизвестный предмет, который путешествует с ними, проходит через Найдите мое приложение. Приложение Find My доступно на iPhone, iPad, Apple Watch и Mac.

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По словам разработчика iOS и блоггера Apple Бенджамина Мэйо, настройка, известная как «Предупреждения о безопасности предметов», похоже, является попыткой предотвратить преследование с помощью AirTags.

Мэйо написал в Твиттере: «Если кто-то тайно прячет бирку на вашей собственности, ваш телефон заметит это и предупредит вас об этом». «Этот параметр включен по умолчанию, и это имеет смысл, но тот факт, что вы можете отключить его вообще, вероятно, означает, что при некоторых обстоятельствах это вызывает ложные срабатывания предупреждений».

Пользователи, которые решат отключить эту настройку, получат предупреждение о том, что владелец неизвестного элемента сможет видеть их местоположение и что они больше не будут получать уведомления, когда неизвестный элемент будет обнаружен, движущийся вместе с ними.

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Хотя официально AirTags еще не выпущен, ходят слухи, что Apple разрабатывает их как минимум с апреля 2019 года. Mac Rumors опубликовал скриншоты Потенциального проекта. Согласно отчету, AirTags под кодовым названием «B389» представляют собой небольшие устройства размером с брелок, которые можно прикрепить к повседневным предметам. Изначально элементы были установлены на iOS 13.

Если элемент с AirTag прикреплен к нему, он потерян, пользователи Apple могут установить флажок в «Режиме пропажи». Затем, если другой пользователь iPhone обнаружит пропавший элемент, он или она сможет просмотреть контактную информацию владельца этого элемента и связаться с ним по телефону или с помощью текстового сообщения.

AirTags будет конкурировать с Samsung Galaxy SmartTag и предстоящим сверхбыстрым трекером диапазонов Tile. край. В прошлом плиточное оборудование использовалось для преследования не по назначению. ABC 13 упомянул В июле 2018 года бывший муж неоднократно преследовал женщину из Хьюстона, используя плитку. ABC Новости В апреле 2016 года сталкер якобы смогла взломать ее телефон с помощью аналогичного устройства Tile.

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Новая функция появилась в связи с тем, что Apple планирует расширить Найдите мое приложение Для использования со сторонними аксессуарами.

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Представитель Apple не сразу ответил на запрос FOX Business о комментариях.