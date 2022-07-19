Новая хакерская кампания российских кибершпионов нацелена на страны НАТО | новости науки и техники

Согласно новому отраслевому отчету, кибершпионы, подозреваемые в работе на российскую службу внешней разведки (СВР), в ходе недавней хакерской кампании нацелены на страны НАТО.

Фирма по кибербезопасности Palo Alto заявила, что хакеры используют онлайн-сервисы хранения, такие как Google Drive и Dropbox, чтобы избежать обнаружения.

Попытки взлома включали мошеннические электронные письма, содержащие повестку дня предстоящей встречи с послом в качестве искушения, и они были отправлены во многие западные и глобальные направления. НАТО Дипломатические миссии в период с мая по июнь этого года.

Представитель Dropbox сообщил Sky News: «Мы можем подтвердить, что работали с нашими отраслевыми партнерами и исследователями по этому вопросу и немедленно отключили учетные записи пользователей».

Пало-Альто оценил, что нападавшие были частью той же организации, которая была обвинена Взлом SolarWinds в 2020 году кто дал РоссияШпионы получают доступ к сетям как минимум девяти правительственных агентств США.

Успех этой шпионской операции, которая была обнаружена только тогда, когда хакеры также решили украсть инструменты американской фирмы по кибербезопасности Mandiant, вызвал бурную реакцию властей США.

Это привело к тому, что США объявили о новых санкциях против России и ее официальных лиц, хотя представители российского правительства неоднократно отрицали свою вину.

В то время президент Microsoft Брэд Смит назвал атаку на цепочку поставок «крупнейшей и самой изощренной атакой, которую когда-либо видел мир», хотя некоторые комментаторы подвергли это описание критике.

В отличие от хакерских групп, связанных с ГРУ, российской военной разведкой, считается, что СВР проводит более тайные операции.

Агентство инфраструктуры кибербезопасности США заявило, что хакеры SVR «продемонстрировали терпение, оперативную безопасность и изощренное мастерство» в предыдущих атаках.

Когда было обнаружено, что хакеры ГРУ взломали Национальный комитет Демократической партии после выборов 2016 года в США, исследователи обнаружили, что SVR также присутствует в этих сетях — и существует уже около года.

Две организации, кажется, не знают об усилиях друг друга.

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картина:

Некоторые из фишинговых писем якобы пришли из посольства Португалии. На фото: Пало-Альто



Последние шпионские усилия были предприняты в то время, когда НАТО готовится принять двух новых членов в ответ на вторжение России в Украину.

В июне альянс подтвердил, что Швеция и Финляндия будут Официально приглашены присоединиться В то же время она анонсировала «новую стратегическую концепцию».

Излагая план угроз и вызовов, НАТО пообещала «защищать каждый дюйм» своей территории, поскольку она определила «позицию сдерживания и обороны», основанную на сочетании «ядерных, обычных и противоракетных средств защиты».