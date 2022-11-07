Новая холодная война на вершине мира

«Россия установила новое лидерство в Арктике», — сказал он. Он открыл в Арктике сотни новых и бывших военных аванпостов советской эпохи, включая аэродромы и глубоководные гавани. Россия также использует этот район в качестве испытательного полигона для нескольких новых систем вооружения».

Арктика является хрупким пространством и подвержена капризам изменения климата — арктическое море тает, а ледяной покров над Гренландией стремительно исчезает. Это стратегическое пространство на вершине мира может соединить Атлантический и Тихий океаны и обеспечивает кратчайший и самый прямой путь для обмена ядерными ударами между Соединенными Штатами и Россией, который должен пересечь Путин, как он угрожал сделать в Украине. . порог.

Некоторые эксперты предсказывают, что к 2040 году Арктика может освободиться ото льда, а эксплуатация и извлечение ее богатств из нефти и газа по мере того, как Земля нагревается, делает ее незаменимой для будущей глобальной энергетической безопасности России, Китая и Европы, находящейся под санкциями.

После многих лет относительного безразличия к региону, или того, что было названо «полярным безразличием», Соединенные Штаты теперь полируют свои арктические полномочия. В августе Сенат объявил об основных арктических инициативах, в том числе о предлагаемом законопроекте, касающемся национальной безопасности, судоходства, исследований и торговли. Она отвергла любое представление о российской монополии и пообещала установить «круглогодичное» присутствие в регионе.

Этот предлагаемый Закон об обязательствах в Арктике требует значительных инвестиций как в исследования, так и в инфраструктуру, в первую очередь за счет развития глубоководных портов в американской Арктике (Аляска), а также научного сотрудничества с другими арктическими странами, за исключением России. Законопроект бросает вызов планам России по абсолютному контролю над Северным морским путем (СМП), жизненно важным судоходным маршрутом вдоль арктического побережья от Берингова пролива до Баренцева моря. В более долгосрочной перспективе ожидается, что в некоторые периоды года СМП будет становиться все более бесснежным. В то время как перспектива оживленного торгового пути остается призрачной, Северный морской путь дает России возможность экспортировать сырье в Китай и поддерживать эти жизненно важные экономические отношения, несмотря на санкции.

Россия давно заявляла, что СМП является ее внутренним делом, но в законопроекте США требуется отчет Министерства транспорта о противодействии контролю и влиянию российского судоходства: ответ на введенные Москвой ограничения на прохождение иностранных судов через СМП. Это поднимает вопрос о праве на свободу судоходства через арктические воды, вопрос, который также касается Канады и нынешнего и будущего управления Северо-Западным проходом (СЗП).

Тем временем Китай хочет использовать богатства Арктики, чтобы повысить свой аппетит к углеводородам, и существует долгосрочная стратегия инвестирования в арктическую нефть и газ — отсюда энергетические сделки с Россией и инвестиции в месторождения природного газа. Тесные отношения с Россией, как прагматические, так и идеологические, приносят пользу китайской экономике и расширяют ее доступ к Арктике. Маршруты Северного моря в северную Сибирь могут в конечном итоге позволить Китаю сократить время доставки из Европы. Теоретически трансполярный путь будет примерно на 30 % короче через Малаккский пролив, неприятные узкие места Суэца или через опасности Восточной Африки. Но в краткосрочной перспективе СМП, вероятно, будет иметь большое значение для удовлетворения потребности Китая в российских энергоресурсах и потребности Москвы в финансировании.

Арктическая политика была относительно гармоничной в десятилетие после холодной войны и вдохновила на создание Арктического совета в 1996 году. Этот форум породил устойчивый диалог между Россией и другими арктическими странами с сотрудничеством по целому ряду вопросов от «поисково-спасательных» до права коренных народов. Он явно избегал обсуждения сложных вопросов безопасности или острых вопросов военной и оборонной политики.

Но сейчас деятельность этого самого символа регионального сотрудничества прекратилась. Arctic 7 West (которая вскоре станет «НАТО») отказалась встречаться со своими российскими коллегами из-за Украины. Неясно, возобновится ли, и если да, то когда, нормальная работа по сдерживанию экспансионистских планов Кремля с помощью санкций и расширению членства в НАТО на традиционно неприсоединившиеся страны, такие как Швеция и Финляндия. Это укрепит северный фланг, но уже усилит напряженность вдоль новой, более протяженной границы НАТО с Россией.

Действительно, напряженность в верхнем мире возникла еще до российского вторжения в Украину: в течение многих лет велся постоянный поиск решимости союзников по НАТО на более высоком и далеком севере. НАТО ответило небольшим увеличением количества военных учений как в Арктике, так и в Балтийском регионе. Масштабная операция Trident Juncture в 2018 году стала крупнейшими военными учениями НАТО в Норвегии с 1980-х годов.

В 2019 году бывший президент Дональд Трамп, как известно, предложил купить Гренландию, и по сравнению с 2017 годом военное присутствие США в Кефлавике в Исландии было модернизировано. Это включало использование самолетов-разведчиков «Посейдон» для отслеживания действий России в Арктике, а также в Гренландии и Исландии, в Соединенном Королевстве Gap (GIUK Gap). Это было ответом на перевооружение российской Арктики, а также обновление и инвестиции Кремля в военную инфраструктуру на арктических островах, а также на Кольском полуострове на северо-западе России. Однако при президенте Джо Байдене мы наблюдаем более глубокое взаимодействие. Наряду с массой мероприятий с весны, в августе было объявлено о создании должности посла США по особым поручениям в Арктике.

На сегодняшний день Соединенные Штаты были единственным членом Арктического совета без уровня посла. В Государственном департаменте есть координатор (бывший специальный представитель) по региону, но этот офис из четырех человек не представляет Соединенные Штаты в самом Арктическом совете. Теперь признано, что представительство на более высоком уровне является неотложным, и, как и в случае с замороженными отношениями с Москвой, может произойти переоценка руководящих документов, устанавливающих структуру Совета.

Другие действия, связанные с арктическими делами, происходят быстро и быстро. Есть, например, предложение о том, чтобы Соединенные Штаты наконец ратифицировали Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву (ЮНКЛОС) после многолетней задержки. И снова последствия изменения климата затмили эти дебаты, а это означает, как отмечают критики Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, что океаны и границы меняются. Более того, статья 234 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву установила особый статус для покрытых льдом вод, что позволяет прибрежным государствам принимать и применять недискриминационные законы для судов, проходящих через покрытые льдом районы. Что представляет собой «покрытые льдом воды» в тающей Арктике, вызвало бы серьезные споры.

Одна из проблем в этот новый век американской напористости заключается в том, как усилить риторику реальными возможностями. Ледоколы незаменимы для демонстрации мощи и эффективных действий, у США их всего два, один из которых находится в строю с 1976 года. Флот российских ледоколов насчитывает 53, из них 11 атомных. Китай дал понять, что построит крупнейший в мире ледокол, продемонстрировав очевидный интерес к более глубокому участию в полярной политике. люди замечают. Во время своего недавнего визита в канадскую Арктику — первого визита генерального секретаря НАТО — Столтенберг также отметил амбиции Китая.

«Они инвестируют миллиарды долларов в энергетическую инфраструктуру и исследовательские проекты на Крайнем Севере», — сказал Столтенберг. Пекин и Москва также обязались активизировать оперативные действия в Арктике. Это является частью углубляющегося стратегического партнерства, которое бросает вызов нашим ценностям и интересам».

В настоящее время существует мало свидетельств применения Китаем жесткой военной силы: он остается активным членом рабочих групп Арктического совета, продвигая регион как желанную общую глобальную территорию. Однако Пекин стремился использовать свою значительную мягкую силу для реализации «Арктического Шелкового пути» или «Арктического пояса и пути». Это включает в себя попытки купить или построить инфраструктуру в Гренландии, стране, богатой рудными полезными ископаемыми.

В 2016 году китайская горнодобывающая компания General Nice Group попыталась купить заброшенную военно-морскую базу в Гренландии. Этот проект, как и другие, такие как предложение построить и отремонтировать аэропорт за пределами Нуука, был запрещен правительством Дании. Идея аэропорта была отвергнута после давления США на Копенгаген. Несмотря на это, китайские инвестиции составили 12% ВВП Гренландии, в основном в добычу редкоземельных элементов за пять лет до 2017 года.

Неясно, как долго можно будет предотвратить китайские инвестиции в инфраструктуру. Во время недавней поездки в Гренландию был ощутим рост национализма и разочарования по поводу ее опеки над Данией. Был ряд призывов как к независимости, так и к представительству Гренландии в НАТО. Таяние Арктики также сделало упор на эксплуатацию открытых ресурсов, а также выявило проблемы исторического неравенства. Повсеместная бедность и плохое здоровье в Гренландии поднимают вопросы о социальной справедливости, а также повышают вероятность того, что неарктические страны вмешаются и повлияют на трудные времена.

Отношения между Китаем и Исландией (членом-основателем НАТО) показывают, как Пекин приобрел влияние, но также и какую выгоду извлекла Исландия, чему может подражать Гренландия. После финансового кризиса 2008 года китайские инвестиции спасли хрупкую экономику Исландии. За этим последовал ряд инициатив, таких как создание Китайского центра исследования северного сияния в 2016 году и подписание два года спустя сделки на сумму 250 миллионов долларов на предоставление Пекину геотермальной экспертизы. Несмотря на это, Исландия разрешила наращивание военной мощи на своей базе в Кефлавике и проявила солидарность с союзниками по НАТО. Учитывая, что ВВС США объявили о новой арктической стратегии, Исландия станет значимой с точки зрения своего геополитического положения на входе в европейскую Арктику.

Но не только восемь арктических государств играют мускулами в регионе. Индия, Турция и Южная Корея все активнее взаимодействуют с поляками. Индия начала Программу арктических исследований в 2007 году, а в 2008 году открыла исследовательскую станцию ​​Химадре на Шпицбергене, Норвегия. Обозреватель Арктического совета, научное сообщество Индии подтверждает связь между изменением климата Арктики и муссонами, указывая на общие элементы, связывающие Арктику, Антарктику и так называемый «третий полюс» — Гималаи.

На самом деле именно научные полномочия государства позволяют войти в Арктический совет. Наука и исследования важны для любого понимания смены полюсов. В связи с этим санкции против России имеют тяжелые последствия. После его вторжения в Украину финансирование исследований, проводимых совместно с российскими учеными и социологами, резко сократилось.

В наш век изменения климата работать в Арктике было бы сложно без страны, которой принадлежит более 50% арктического побережья. Долгосрочный мониторинг вечной мерзлоты зависит, например, от доступа к российским данным. Для западных стран образовался большой пробел в знаниях, и Пекин, несомненно, выиграет от этого.

Это должно касаться всех нас. Северный полюс больше не застыл, больше не далек, больше не гармоничен.

Кэролайн Кеннеди Пайп — профессор военных исследований Университета Лафборо.