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За 11 месяцев, прошедших с тех пор, как Россия расширила свою войну на Украине, союзники Кевина пожертвовали головокружительное количество артиллерийских орудий — не менее 700 буксируемых и самоходных гаубиц с четырьмя основными возможностями.

Несколько советских моделей. Большинство из них западные сорта. Что-то новое, что-то старое —И немного По факту Старый.

Но обещанные Швецией самоходные гаубицы Archer особенные. Они тоже могут измениться Лучший Большие пушки в различных инвентарях Украины.

Быстроходный, дальнобойный и хорошо вооруженный в обороне, колесный 30-тонный «Арчер» может сыграть ключевую роль в широко ожидаемом весеннем контрнаступлении Украины, если русские не испортят эту операцию своей атакой. своя

Шведское правительство пообещало лучников как часть более крупного пакета вооружений. Также включает боевые машины CV90.Об этом в четверг сообщило правительство Стокгольма. «Арчер — это артиллерийская система, которая может быстро перемещаться на колесах, быстро стрелять и обладает превосходной точностью», — заявили в правительстве. Сказал. «Это давно в списке пожеланий Украины».

«Наши воины быстро освоят артиллерию и технику» Твиттер Алексей Резников, министр обороны Украины.

По сути, Archer представляет собой установленную в башне 155-миллиметровую гаубицу Bofors FH77, установленную в кузове модифицированного бронированного тяжелого самосвала Volvo с местом для четырех членов экипажа. Строение лучников фактически состоит из трех колесных машин: машины для перевозки оружия и боеприпасов и машины поддержки. В бою орудия батареи «Лучницы» приближаются к линии фронта, а машины поддержки и боеприпасов — дальше.

В моде колесные гаубицы, такие как Archer. Француз Сезар, словак Сусана и Когда-то украинская 2С22 Все одинаковые. Украинские военные эксплуатируют все три варианта, поэтому они с ним знакомы Сила-скорость и обслуживание-и недостаткиплохая управляемость на бездорожье и т.

Лучница уникальна среди колесных гаубиц. Хотя он стреляет теми же 155-миллиметровыми снарядами стандарта НАТО, что и другие орудия, он стреляет ими. далеко. Этот ассортимент является частью линейки эффективных предварительно упакованных пороховых зарядов, разработанных Boffer в сотрудничестве с Archer.

Все пушки требуют заряда. Наводчик загружает гильзу в ствол, затем упаковывает порох. Больше пороха — больше дальность действия, но Очень сильно Порох взрывает ствол, разбивает орудие и подвергает опасности экипаж.

Традиционно артиллеристы измеряют свои заряды перед боем. Ручной метод наполнения мешков с зарядами приводит к большому количеству потраченного впустую пороха и боеприпасов, которые не могут лететь так далеко с правильно отмеренными зарядами. Вот почему многие богатые армии переходят на предварительно заполненные модульные заряды. Армия США изменилась в 2007 году.

Винтовка лучника может выжать шесть с половиной зарядов за один выстрел, что позволяет выбросить снаряд на 25 миль. Дальше, чем это Большинство других ствольных артиллерийских систем в российско-украинской войне может стрелять. Основным исключением были крупнокалиберные орудия, в том числе 203-мм 2С7, использовавшиеся с обеих сторон.

Изменяя угол наклона ружья, изменяя количество зарядов и делая три выстрела за 15 секунд, лучник может достичь того, что Ульф Эйнфорс, руководитель проекта Bofors Archer, сказал в 2005 году. описанный как «Высокий момент воздействия на цель по MRSI».

MRSI расшифровывается как «Multiple Round Simultaneous Impact». То есть орудие, поражающее одну цель несколькими снарядами одновременно. Так как его можно установить за 30 секунд, стреляйте по снаряду каждые пять секунд в течение 15 секунд, затем приготовьтесь к движению. Еще один В течение 30 секунд команда лучников может вести огонь и вести залп по вражеской позиции на расстоянии до 25 миль. До Все три снаряда выстрелят одновременно.

Не ясно Любой Другие артиллерийские системы могут соответствовать сочетанию скорости, дальности и одновременного поражения. В качестве бонуса Лучник включает в себя толстую броню для гаубицы и крупнокалиберный пулемет с дистанционным управлением для защиты.

Идея состоит в том, чтобы батарея лучников стреляла и удирала, прежде чем противник сможет открыть ответный огонь. Но если поблизости есть вражеские силы Делать Лучникам удается прицелиться в гаубицы, отвлекая огонь из стрелкового оружия и ведя подавляющий огонь, когда они убегают. Эйнефорс подчеркнул способность Archer прижимать 155-миллиметровую пушку параллельно земле и вести огонь прямо по цели, как это делает танк, что полезно в засаде.

Ходят слухи, что Швеция прямо сейчас отправит в Украину дюжину лучников. Швеция в настоящее время имеет в армии 48 лучников и заказала еще 24 у Bofors. Имея незаконченные заказы и горячую производственную линию, Швеция могла бы увеличить свои обязательства перед Украиной без существенного ущерба для собственного военного потенциала. Так что, возможно, эти дюжины лучников — начало.