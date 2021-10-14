Новейшее приложение для онлайн-доставки продуктов в Лондоне с любовью из России

Бен Маккарри

ЛОНДОН (Рейтер). Крупнейшая российская интернет-компания в четверг отправила своих пассажиров в желтых мотоциклах доставлять продукты по Лондону. Это последний новичок, который вылетел в переполненный сектор, вынуждая традиционных бакалейщиков Великобритании пересмотреть свои бизнес-модели.

Yango Deli, управляемый российским технологическим гигантом «Яндекс», открывает в Лондоне четыре «темных магазина» – закрытых для покупателей магазинов, где рабочие готовят заказы к доставке, что дает 1,4 миллиона потенциальных клиентов.

В одном из его новых магазинов, в дуге под кирпичным железнодорожным мостом в Баттерси, на юге Лондона, для почтальонов припаркована стоянка ярко-желтых велосипедов и скутеров.

Яндекс котируется на фондовой бирже Nasdaq и является самой популярной независимой поисковой системой в Интернете в России и крупнейшим поставщиком услуг по бронированию автомобилей. Российский Google относительно неизвестен за пределами своего внутреннего рынка, но он говорит, что его опыт доставки продуктов из примерно 400 магазинов с темным домом и из новых проектов в Израиле и Франции даст ему технологическое преимущество.

«Мы не совсем новая компания – мы делали это раньше», – сказал Евгений Черников, управляющий директор Yango Deli UK. «(У нас) огромный банк технических талантов, что означает, что мы можем делать многие вещи намного лучше и в гораздо большем масштабе, чем другие».

В августе компания запустила службы доставки еды в Париже, а в прошлом году – в Израиле. Но Лондон особенно конкурентоспособен. Курьерам Yango придется конкурировать за место в дороге с другими новичками с такими именами, как Weezy, Getir, Dija и Gorillas, не говоря уже о Uber, Amazon и традиционных продуктовых тележках.

Черников сказал, что российская формула потребует небольшого изменения в Великобритании: наем рабочих стоит дороже, но британские клиенты, как правило, имеют больше денег, чтобы тратить.

«Так что все дело в адаптации бизнес-модели к экономическим условиям». (обложка Бена МакКарри; письмо Александра Марроу; редактирование Питера Графа)