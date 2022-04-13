Новейшие легкие мыши Aerox от SteelSeries предназначены для MMO и MOBA.

Если вы ищете легкую игровую мышь, у вас есть множество вариантов, если вы чаще всего играете в шутеры от первого лица. Среди таких продуктов, как И Нет недостатка в мышах, разработанных, чтобы дать вам преимущество при попытке выровнять идеальный хедшот. Храбрый или Заметьте и смотрите. Но если вы больше, чем мир банок или Dota 2 Игрок, ваши возможности более ограничены. Входит С новыми мышами Aerox 5 и Aerox 9.

Стальная серия

Сегодня объявили, что они заимствуют текущий дизайн компании. Линия. Это означает, что он имеет сотовую перфорацию с квадратными отверстиями для снижения веса. SteelSeries заявляет, что выпустила самую легкую мышь «все в одном» на рынке с новой проводной мышью Aerox 5. Он весит 66 граммов, оснащен девятью программируемыми кнопками и фирменным датчиком TrueMove Air. Он также оснащен слайдами из ПТФЭ и RGB-подсветкой PrismSync. Как и в случае с нынешними мышами Aerox, они также сертифицированы по стандарту IP54 для защиты от воды и пыли. Таким образом, он защищен от брызг, хотя в нем есть отверстия.

SteelSeries также предложит беспроводной вариант Aerox 5, который весит около 74 граммов. Он оснащен аккумулятором, способным питать мышь в течение 180 часов без подзарядки, и функцией быстрой зарядки, которая позволяет получить около 40 часов использования после 15 минут подключения к компьютеру. Включает Bluetooth и корпоративное подключение беспроводной протокол.

А если вам недостаточно девяти программируемых кнопок, есть Aerox 9. В нем 12 таких кнопок. Весит 89 грамм. Все три мыши оснащены переключателями Golden Micro IP54, которые, по словам SteelSeries, рассчитаны на 80 миллионов нажатий. Aerox 5, Aerox 5 Wireless и Aerox 9 Wireless доступны для покупки сегодня по цене 80, 140 и 150 долларов соответственно.