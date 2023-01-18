«Новичок» из Украины воплощает в жизнь свою хоккейную мечту с «Оттавой 67».

Андрей Маслов немного шатался на коньках и был более чем в два раза старше других игроков, тренировавшихся на TD Place Arena во вторник утром, но широкая улыбка за клеткой его хоккейного шлема говорила сама за себя.

«Мне так хорошо и прекрасно, и я даже не могу объяснить, какие чувства я сейчас испытываю», — сказал Маслов во время затишья. «Это невероятно — мне 44 года, и моя мечта сбылась».

Маслов, его жена Татьяна и их сын-подросток Игорь бежали от российского вторжения в Украину в апреле прошлого года и прибыли в Оттаву, где старший сын Алекс учится в Карлтонском университете. Семья принадлежала черноморскому городу Одессе, где Маслов командовал торговыми судами.

Маслов сказал, что в детстве его отец любил смотреть по телевизору, как канадские, американские и советские звезды хоккея встречаются друг с другом. Он и его друзья играли в выездной хоккей, но там, где он вырос, не было ледовых площадок.

До вторника он даже не был на лыжах.

«Внезапно это центральная Канада, родина хоккея», — сказал Маслофф. «Я до сих пор не верю своим глазам, что я делаю в данный момент».

Маслов (справа) с директором по развитию игроков «67» Иваном Браунриггом. (Джонатан Джобин/Radio-Canada)

Риэлтор получил катящуюся шайбу

С момента прибытия в столицу семья полагалась на доброту незнакомцев, таких как риелтор из Оттавы Пегги Блэр, которая помогла переселить около 200 новоприбывших из Украины.

Когда в прошлом году она узнала, что Маслову и его семье нужна мебель для съемного дома, Блэр опубликовала обращение в Твиттере. «В течение шести часов его место было готово сверху донизу», — сказала она CBC во вторник.

Точно так же, когда Маслов упомянул о своей мечте всей жизни играть в хоккей, Блэр распространил информацию в социальных сетях. Это привлекло внимание Дженис Паризи, исполнительного директора благотворительной организации Ottawa Sports and Recreation Group, которая передала ее Марку Сен-Пьеру, директору по связям с общественностью OSEG.

Вскоре Маслов получил не только приглашение присоединиться к 67-м на льду в TD Place, но и полный набор экипировки, включая одну из знаменитых бритвенных футболок хоккейной команды Онтарио.

«Это действительно была его мечта», — сказал Блэр, который только что получил электронное письмо от Маслова, в котором он поблагодарил ее за то, что она осуществила это. «Он был вне себя от радости».

Добро пожаловать отвлечение

Предложение играть за главную команду лиги Маслов, скорее всего, не получит — во-первых, он пропустил возрастной ценз два десятка лет назад. Но впервые он показывает отличную игру.

«На самом деле, он очень быстро сообразил, я был впечатлен», — сказал Эван Браунригг, директор команды по развитию игроков, который объединил Маслова с защитником Дереком Смитом, чтобы поработать над его бросковыми навыками.

«Это была определенно более медленная сессия, чем наши обычные сессии, но это было так же весело».

Для Маслова это было долгожданным отвлечением от ситуации дома, где кровавая война идет уже одиннадцатый месяц, и где простые украинцы продолжают нести основную тяжесть неизбирательных атак России на гражданскую инфраструктуру.

«Следим за новостями 24/7, сидим в интернете, отслеживаем, какая ситуация в Украине, и, конечно, это действительно хорошая возможность вырваться… [other] Мысли и немного отдыха», — сказал Маслов.

Хотя некоторые из его нынешних хоккейных героев русские, Маслов сказал, что предпочитает не называть своих имен.

«Я не хочу ничего говорить. Они отличные хоккеисты, но не в этом случае», — сказал он. Хоккей – это просто игра, и мы должны наслаждаться хоккеем.