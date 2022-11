Абуджа, Нигерия —Знаменитая российская группа Вагнера Забросили десятки бывших Центрально-Африканская Республика (Центральноафриканская Республика) в украинской области Донбасс после призыва на военную службу Война Владимира ПутинаОб этом сообщили The Daily Beast два бывших комбатанта в Центральноафриканской Республике.

Источники в ЦАР, которые были завербованы Вагнером после того, как в декабре прошлого года он вышел из повстанческой группировки СКП, заявили, что многие из примерно 100 бывших бойцов СКП, которые в настоящее время находятся в Украине, потеряли связь с Вагнером после того, как группа обучила их и летала с ними. В Донбасс около восьми месяцев назад.

Некоторые из наших коллег позвонили нам [on the phone] Чтобы сообщить нам, что российские солдаты, которые доставили их на восток Украины, перебросили их в определенный город и оставили воевать самостоятельно», — сказал The Daily Beast Али, который не входил в состав группы, отправленной в Украину. говорят, им не платят месяцами, и они даже не могут прокормить себя» (The Daily Beast изменила имена черных русских в статье, чтобы защитить их от возможных репрессий).

По словам Али, некоторые бывшие новобранцы СКП, которых многие в ЦАР часто называют «черными русскими», теперь вынуждены «грабить мирных жителей», чтобы выжить в невзгодах на Украине.

По словам высокопоставленных военных чиновников ЦАР, в феврале, в том же месяце, когда Россия вторглась в Украину, более 200 бывших повстанцев СКП отправились в Москву для военной подготовки, которая первоначально должна была длиться несколько недель в Кэмп Вагнер. который говорил с The Daily Beast в марте. Только половина вернулась в страну в том же месяце, а остальные остались в России для отправки в Украину.

К середине марта все [the Black Russians] Они были на востоке Украины, сражаясь за Россию», — сказал The Daily Beast Хасан, который, как и Али, не был среди чернокожих русских, отправленных в Украину, но контактировал с некоторыми из своих коллег там. «Но теперь наши люди говорят, что они оставленный ими один [Russian] лидеры. Никто о них не заботится».

По словам Хасана, ситуация для чернокожих русских на Украине «ужасна», и он сказал, что разговаривал с тремя коллегами в ноябре прошлого года, и все они опасались за свою жизнь. «Они сказали мне, что у них даже нет боеприпасов для боя, — сказал Хассан. «Некоторых из них коллеги не видели месяцами».

До присоединения к Вагнеру повстанцы входили в альянс бойцов крупных повстанческих группировок, созданный в 2020 году для срыва всеобщих выборов в Центральной Африке.

В декабре прошлого года сотни повстанцев СКП, чей лидер Али Дарса был подвергнут санкциям почти год назад Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), начали сдаваться правительству ЦАР. И правительство, и группа Вагнера предлагали повстанцам стимулы к выходу из СКП, включая обещания, что партизаны будут тесно сотрудничать с силами ЦАР и наемниками Вагнера для борьбы с другими повстанцами. Такие бойцы, как Али и Хасан, которым за 30, перешли на другую сторону в надежде, что о них хорошо позаботятся. Но, как и у их коллег в Украине, дела у них на родине не намного лучше.

« Если мы не уйдем, однажды люди тоже скажут, что мы пропали. «

По словам Али и Хасана, большую часть года чернокожие русские не получали зарплаты ни от Вагнера, ни от правительства ЦАР, которое обещало выплачивать им ежемесячную стипендию. Однако они продолжают тесно сотрудничать с Вагнером в борьбе с повстанческими группами страны, которые объединились в рамках Коалиции патриотов за перемены (КПК) и стремятся свергнуть правительство президента Фостена-Арканжа Туадеры.

«С русскими очень сложно работать, потому что они никому из нас не доверяют, — сказал Хассан. Часто они заставляют нас передвигаться с ними по стране, не говоря нам, куда именно мы направляемся. «

Но больше всего Али и Хасана беспокоит тот факт, что в последние месяцы бесследно исчезают десятки их коллег в Центральноафриканской Республике.

«За два месяца до 50 наших коллег пропали при загадочных обстоятельствах», — сказал Али. «Никто не знает, где они, и русские не отвечают на вопросы об их местонахождении».

Среди чернокожих россиян в ЦАР есть подозрение, что их пропавших без вести коллег могли отправить в Украину воевать на стороне России, но, по словам Али, «никто не уверен».

«Есть также несколько человек, которые подозревают, что их могли отправить с опасной миссией дома или за границей и убить в процессе», — сказал Али. «Никто никогда не сможет узнать правду, потому что эти русские все делают тайно».

Опасаясь, что они тоже могут исчезнуть, Али и Хассан решили — буквально на прошлой неделе — уйти из Вагнера. Они не единственные. По словам обоих мужчин, недавно группу покинули до 30 бывших повстанцев СКП. Один местный пост Так поставь номер Из черных русских, которые до сих пор отделялись от Вагнера в возрасте сорока лет.

Ни правительство ЦАР, ни Евгений Пригожин, близкий друг Путина, который руководит группой Вагнера, не ответили на электронные письма, отправленные им The Daily Beast с просьбой прокомментировать обвинения Али и Хасана. Электронные письма, отправленные представителю правительства ЦАР и компании Concord Management, контрольный пакет акций которой принадлежит Пригожину, остались без ответа.

Большое количество чернокожих россиян продолжают работать с группой Вагнера, несмотря на обвинения в злоупотреблениях и загадочных исчезновениях. Но для тех, кто устал от излишеств организации, самое время попрощаться.

«Если мы не уйдем, однажды люди тоже скажут, что мы пропали», — сказал Хассан. «С этими русскими возможно все».