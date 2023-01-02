Новогодняя речь Путина показывает его неспособность формировать российское информационное пространство — ISW

Это был один из выводов, сделанных Институтом изучения войны США (ISW) в его последних заключениях. Переводвыпущенный 31 декабря.

В своей новогодней речи Путин еще раз заявил, что 2022 год — «год сложных и необходимых решений и важных шагов на пути к достижению полного суверенитета России и прочному укреплению нашего общества».

Российский диктатор продолжал повторять пропагандистский тезис о «борьбе и защите нашего народа на наших исторических землях в субъектах новой Российской Федерации (незаконно присоединенных территориях Украины)».

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Как отмечают аналитики ISW, эта риторика является продолжением риторических утверждений Путина не только о том, что Россия имеет исторические права на Украину, но и о том, что независимость и суверенитет России зависят от восстановления контроля над Украиной.

«Эти комментарии, вероятно, призваны частично оправдать дорогостоящую войну и обратиться к провоенному ультранационалистическому сообществу, которое обычно ссылается на защиту незаконно аннексированных территорий как на причину для достижения более агрессивных целей и более высокой цены за них в Украине», По мнению аналитиков ISW.

Однако они также отмечают, что Путин по-прежнему не желает рассматривать осмысленное мирное решение развязанной им войны, кроме тех условий, которые он диктует Украине и Западу. Путин вряд ли примет меньший исход, если только Украина с помощью своих западных покровителей не сможет нанести дополнительные крупномасштабные поражения российским войскам и освободить больше своих оккупированных территорий.

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ISW также отметила, что Путин не использовал свою новогоднюю речь для объяснения того, как российские военные намерены обратить вспять свои неудачи на Украине и достичь своих конечных целей.

Банальность большей части риторики согласуется с предыдущими оценками ISW о том, что Владимир Путин мог отложить свое ежегодное обращение к Ассамблее Российской Федерации из-за неуверенности в своей способности формировать российское информационное пространство на фоне растущей критики его поведения на война, заключила ISW.

Читайте оригинал статьи на Новый голос Украины