Новое видео показывает мощный взрыв в здании, которое, по-видимому, было занято российскими войсками в Солидаре

Градирни на Ровенской АЭС в Вараше, Украина. (Майкл Робинсон Чавес/The Washington Post/Getty Images)

На следующей неделе глава Международного агентства по атомной энергии посетит Украину, чтобы наладить постоянное присутствие специалистов по безопасности на всех атомных электростанциях страны.

«Генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси прибудет в Украину на следующей неделе, чтобы установить постоянное присутствие экспертов по ядерной безопасности на всех объектах ядерной энергетики страны, что значительно укрепит усилия МАГАТЭ по предотвращению распространения ядерных аварий во время текущего военного конфликта. », — говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии ООН.

Пока он находился под контролем России Запорожская АЭС Уже члены команды МАГАТЭ на площадке, эксперты также будут размещены на Хмельницкой АЭС на западе Украины в «ближайшие дни». Международное агентство по атомной энергии заявило, что Гросси отправится на атомные электростанции на юге Украины и в Ровно, а также на Чернобыльскую площадку, чтобы организовать по две миссии членов агентства на каждой площадке.

Гросси также встретится с высокопоставленными чиновниками правительства Украины в Киеве, чтобы обсудить создание Его приглашали снова и снова Зона ядерной безопасности и охраны вокруг Запорожья. Киев обвинил Россию в использовании станции в качестве прикрытия для нападения, зная, что Украина не может открыть ответный огонь, не рискуя поразить один из шести реакторов станции. Между тем Москва заявила, что украинские силы обстреляли это место.

«Я по-прежнему полон решимости сделать столь необходимую защитную зону реальностью как можно скорее. Мои консультации с Украиной и Россией продвигаются вперед, хотя и не с необходимой скоростью. Я по-прежнему надеюсь, что мы сможем договориться о зоне и ввести ее в действие в ближайшее время. ”

Согласно заявлению, последняя оставшаяся в Запорожье резервная линия электропередачи напряжением 330 кВ вновь подключена к станции после отключения на прошлой неделе.

В заявлении добавлено, что Гросси «повторил свою серьезную озабоченность по поводу давления, с которым сталкиваются сотрудники ЗАЭС, с потенциальными последствиями для ядерной безопасности».

Он сказал: «Низкий уровень укомплектованности ЗАЭС в сочетании с психологическим стрессом из-за продолжающегося военного конфликта и отсутствием членов семьи, покинувших район, создали беспрецедентную ситуацию, в которой не должен находиться ни один сотрудник АЭС».