Новое видео SRK о здании парламента имеет оттенок «Swades»

Нью-Дели:
Звезда Болливуда Шахрукх Кхан опубликовал в Твиттере видео нового здания парламента, которое премьер-министр Нарендра Моди откроет сегодня на торжественной церемонии.
Шахрукх Кхан озвучил видео с музыкальной темой своего фильма.SwadesИгра в фоновом режиме.
«Какой прекрасный новый дом для людей, которые соблюдают нашу конституцию, представляют каждого гражданина этой великой нации и защищают разнообразие ее единого народа», — сказал ШРК.
Какой прекрасный новый дом для людей, которые поддерживают нашу Конституцию, представляют каждого гражданина этой великой нации и защищают многообразие ее единого народа. @сотрудник г.
Новое здание парламента для новой Индии, но со старой мечтой о славе Индии. Джай Хинд!… pic.twitter.com/FjXFZwYk2T
— ШРК (@iamsrk) 27 мая 2023 г.
«Новое здание парламента для новой Индии, но со старой мечтой о славе для Индии. Джай Хинд!» добавил он.
Премьер-министр Моди ответил на твит SRK и сказал, что он «прекрасно выразил» сообщение.
Красиво выразился!
Новое здание парламента является символом демократической силы и прогресса. Он сочетает в себе традиции и современность. #МойМир Моя Гордостьhttps://t.co/Z1K1nyjA1X
— Нарендра Моди (@narendramodi) 27 мая 2023 г.
Несколько министров Союза, в том числе министр внутренних дел Амит Шах, министр финансов Нирмала Ситхараман и лидеры БДП, также разместили в Твиттере видео о новом здании парламента. Актер Акшай Кумар также написал в Твиттере видео с закадровым голосом.
Горжусь тем, что вижу это замечательное новое здание парламента. Пусть это навсегда останется культовым символом истории роста Индии. #МойМир Моя Гордостьpic.twitter.com/vcXfkBL1Qs
— Акшай Кумар (@akshaykumar) 27 мая 2023 г.
Премьер-министр Нарендра Моди откроет сегодня здание парламента на церемонии, которая, как ожидается, начнется около 7 часов утра в Гаване. В мероприятии примут участие многие высокопоставленные лица, политики и религиозные деятели.
В день знаменательного события премьер-министр Нарендра Моди также выпустит монету номиналом 75 рупий и марку в честь открытия здания.
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