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Новое видео SRK о здании парламента имеет оттенок «Swades»

28 мая, 2023
Toma Kulikov

SRK озвучил видео.

Нью-Дели:

Звезда Болливуда Шахрукх Кхан опубликовал в Твиттере видео нового здания парламента, которое премьер-министр Нарендра Моди откроет сегодня на торжественной церемонии.

Шахрукх Кхан озвучил видео с музыкальной темой своего фильма.SwadesИгра в фоновом режиме.

«Какой прекрасный новый дом для людей, которые соблюдают нашу конституцию, представляют каждого гражданина этой великой нации и защищают разнообразие ее единого народа», — сказал ШРК.

«Новое здание парламента для новой Индии, но со старой мечтой о славе для Индии. Джай Хинд!» добавил он.

Премьер-министр Моди ответил на твит SRK и сказал, что он «прекрасно выразил» сообщение.

Несколько министров Союза, в том числе министр внутренних дел Амит Шах, министр финансов Нирмала Ситхараман и лидеры БДП, также разместили в Твиттере видео о новом здании парламента. Актер Акшай Кумар также написал в Твиттере видео с закадровым голосом.

Премьер-министр Нарендра Моди откроет сегодня здание парламента на церемонии, которая, как ожидается, начнется около 7 часов утра в Гаване. В мероприятии примут участие многие высокопоставленные лица, политики и религиозные деятели.

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В день знаменательного события премьер-министр Нарендра Моди также выпустит монету номиналом 75 рупий и марку в честь открытия здания.

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