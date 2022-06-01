Новое звучание в театре

На последнем курсе Шервуд написала еще одну пьесу в качестве дипломного проекта и неформально представила драматургию в книге «Неожиданное пространство: курс политологии». Для рецензии на книгу по политологии я спросил профессора, может ли она вместо этого написать театральные сцены на основе книги.
«У него действительно хорошо получалось, и он заставил всех учеников в классе стать актерами», — вспоминает Шервуд. «Это был очень интересный способ совместить мои интересы в театре и политологии. Оба они исследуют то, как человеческие отношения очень влияют на нашу жизнь».
Шервуд снова выбрался из коробки через Сиэтлскую оперу Творческая лаборатория Джейн Лэнг Дэвис, рассчитанная на год программа, объединяющая композиторов и авторов песен для написания 20-минутных опер, которые затем исполняются профессиональными оперными певцами и музыкантами Сиэтлского симфонического оркестра. Шервуд никогда не писала сценарий, но приняла вызов. Ее работы будут представлены в Оперном центре Сиэтла 10-11 июня.
Глядя в будущее, Шервуд надеется написать больше сценических сценариев и множество других пьес. Я уже приспособилась к Золушке для Детская Театральная Академия в Ричленде, штат Вашингтон, и планирует работать с театром еще над двумя постановками в ближайшие два года. Она также продолжит свою работу в Детском театре Сиэтла. Кажется, что ориентация на молодежный театр ей подходит. Ведь именно с этого я начинал.
«Не так много людей занимаются написанием художественных пьес для детей, поэтому я действительно работаю над развитием своего голоса в молодежном театре», — говорит она. «Забавно думать о том, как далеко я могу раздвинуть границы. Драматурги думали об этом во взрослом театре, но не так много в молодежном театре. Я чувствую, что для этого гораздо больше места».
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