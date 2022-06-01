Новое звучание в театре

На последнем курсе Шервуд написала еще одну пьесу в качестве дипломного проекта и неформально представила драматургию в книге «Неожиданное пространство: курс политологии». Для рецензии на книгу по политологии я спросил профессора, может ли она вместо этого написать театральные сцены на основе книги.

«У него действительно хорошо получалось, и он заставил всех учеников в классе стать актерами», — вспоминает Шервуд. «Это был очень интересный способ совместить мои интересы в театре и политологии. Оба они исследуют то, как человеческие отношения очень влияют на нашу жизнь».

«Немногие занимаются сочинением художественных пьес для детей, поэтому я много работаю над развитием своего голоса в молодежном театре, — говорит Шервуд. Фотография Дэниела Барнума.

Шервуд снова выбрался из коробки через Сиэтлскую оперу Творческая лаборатория Джейн Лэнг Дэвис, рассчитанная на год программа, объединяющая композиторов и авторов песен для написания 20-минутных опер, которые затем исполняются профессиональными оперными певцами и музыкантами Сиэтлского симфонического оркестра. Шервуд никогда не писала сценарий, но приняла вызов. Ее работы будут представлены в Оперном центре Сиэтла 10-11 июня.

Глядя в будущее, Шервуд надеется написать больше сценических сценариев и множество других пьес. Я уже приспособилась к Золушке для Детская Театральная Академия в Ричленде, штат Вашингтон, и планирует работать с театром еще над двумя постановками в ближайшие два года. Она также продолжит свою работу в Детском театре Сиэтла. Кажется, что ориентация на молодежный театр ей подходит. Ведь именно с этого я начинал.

«Не так много людей занимаются написанием художественных пьес для детей, поэтому я действительно работаю над развитием своего голоса в молодежном театре», — говорит она. «Забавно думать о том, как далеко я могу раздвинуть границы. Драматурги думали об этом во взрослом театре, но не так много в молодежном театре. Я чувствую, что для этого гораздо больше места».