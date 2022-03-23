Новое на Netflix: лучшие фильмы и сериалы, которые выйдут в апреле 2022 года

После показа первых четырех эпизодов последнего сезона в августе прошлого года, Грейс и Фрэнки Он завершит свое шоу в течение семи сезонов на Netflix. Нравится ОзаркВ последних эпизодах шоу наши главные герои будут вовлечены в схему отмывания денег. Осталось всего 12 серий, как это будет сделано? Джейн Фондада это он Лили ТомлинФрэнки скрывает свой пляжный коттедж от правоохранительных органов и их высокомерных бывших мужей?
Полный список того, что выйдет на Netflix в апреле:
почти
жесткий контракт (Серия НЕТФЛИКС)
Укрощение строптивой (Серия НЕТФЛИКС)
1 апреля
Аполлон 1o ½: Детство в космической эре (фильм Нетфликс)
Битва: Бесплатно (фильм Нетфликс)
пузырь (фильм Нетфликс)
Капитан Нова (Семейство Netflix)
Пятая знаменитость: за кулисами (комедия Нетфликс)
навсегда вне моей лиги (фильм Нетфликс)
Наведите порядок с The Home Edit: Season 2 (Серия НЕТФЛИКС)
Последний автобус (Семейство Netflix)
завтра (Серия НЕТФЛИКС)
Викторина Квест (Серия НЕТФЛИКС)
история Золушки
Эбби Хэтчер: второй сезон
любое воскресенье
пожалуйста
код
Клинок 2
тройное лезвие
скрытая сторона
Инфляция
Бонни и Клайд (1967)
Кокомелон: 5 сезон
Персидская дельта
орлиный глаз
четыре брата
цельнометаллическая оболочка
вырастать
Хартленд 14 сезон
у нее есть
Как приручить дракона
его происхождение
действительно люблю
игра Молли
монстр в законе
Нью-Йорк минута
Гайка функция
Полли Покет: Четвертый сезон: Часть первая: Лето веселья
Кот в сапогах
аренда
кольцо
Ходят слухи…
Спасение рядового Райана
Шерлок Холмс
Шерлок Холмс: Игра теней
навсегда партнер
Мы должны что-то дать
Мы животные
4 апреля
Лучше звоните Солу: 5 сезон
5 апреля
Ронни Чинг: Speakeasy (комедия Нетфликс)
6 апреля
Фуриоза (фильм Нетфликс)
Клуб зеленых мам (Серия НЕТФЛИКС)
Джимми Сэвил: Британская история ужасов (Документы Netflix)
Микела Жиру: Честное слово, клянусь! (комедия Нетфликс)
Предупреждение: женись или вперед (Серия НЕТФЛИКС)
7 апреля
Королева Юга: 5 сезон
обратно в космос (Документы Netflix)
Сензо: смерть звезды футбола (Документы Netflix)
8 апреля
Барби, нужно два: сезон 1
танцы на стекле (фильм Нетфликс)
грязные линии (Серия НЕТФЛИКС)
Элита: 5 сезон (Серия НЕТФЛИКС)
Зеленые яйца и ветчина: второй сезон (Семейство Netflix)
мастера по металлу (фильм Нетфликс)
тигр и кролик 2 (Аниме Нетфликс)
Якша: безжалостные операции (фильм Нетфликс)
9 апреля
Мои заметки по редактированию (Серия НЕТФЛИКС)
Наша толстовка (Серия НЕТФЛИКС)
10 апреля
Связь
ночной бездельник
12 апреля
твердая ячейка (Серия НЕТФЛИКС)
состояния существа (Семейство Netflix)
13 апреля
Почти счастлив: второй сезон (Серия НЕТФЛИКС)
Наши замечательные национальные парки (Документы Netflix)
удушение в законе (Серия НЕТФЛИКС)
Сегодня мы исправляем мир (фильм Нетфликс)
14 апреля
Ультрачеловек: второй сезон (Аниме Нетфликс)
15 апреля
анатомический скандал (Серия НЕТФЛИКС)
выбери или умри (фильм Нетфликс)
наследники земли (Серия НЕТФЛИКС)
вода (Серия НЕТФЛИКС)
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