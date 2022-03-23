Новое на Netflix: лучшие фильмы и сериалы, которые выйдут в апреле 2022 года

После показа первых четырех эпизодов последнего сезона в августе прошлого года, Грейс и Фрэнки Он завершит свое шоу в течение семи сезонов на Netflix. Нравится ОзаркВ последних эпизодах шоу наши главные герои будут вовлечены в схему отмывания денег. Осталось всего 12 серий, как это будет сделано? Джейн Фондада это он Лили ТомлинФрэнки скрывает свой пляжный коттедж от правоохранительных органов и их высокомерных бывших мужей?

Полный список того, что выйдет на Netflix в апреле:

почти

жесткий контракт (Серия НЕТФЛИКС)

Укрощение строптивой (Серия НЕТФЛИКС)

1 апреля

Аполлон 1o ½: Детство в космической эре (фильм Нетфликс)

Битва: Бесплатно (фильм Нетфликс)

пузырь (фильм Нетфликс)

Капитан Нова (Семейство Netflix)

Пятая знаменитость: за кулисами (комедия Нетфликс)

навсегда вне моей лиги (фильм Нетфликс)

Наведите порядок с The Home Edit: Season 2 (Серия НЕТФЛИКС)

Последний автобус (Семейство Netflix)

завтра (Серия НЕТФЛИКС)

Викторина Квест (Серия НЕТФЛИКС)

история Золушки

Эбби Хэтчер: второй сезон

любое воскресенье

пожалуйста

код

Клинок 2

тройное лезвие

скрытая сторона

Инфляция

Бонни и Клайд (1967)

Кокомелон: 5 сезон

Персидская дельта

орлиный глаз

четыре брата

цельнометаллическая оболочка

вырастать

Хартленд 14 сезон

у нее есть

Как приручить дракона

его происхождение

действительно люблю

игра Молли

монстр в законе

Нью-Йорк минута

Гайка функция

Полли Покет: Четвертый сезон: Часть первая: Лето веселья

Кот в сапогах

аренда

кольцо

Ходят слухи…

Спасение рядового Райана

Шерлок Холмс

Шерлок Холмс: Игра теней

навсегда партнер

Мы должны что-то дать

Мы животные

4 апреля

Лучше звоните Солу: 5 сезон

5 апреля

Ронни Чинг: Speakeasy (комедия Нетфликс)

6 апреля

Фуриоза (фильм Нетфликс)

Клуб зеленых мам (Серия НЕТФЛИКС)

Джимми Сэвил: Британская история ужасов (Документы Netflix)

Микела Жиру: Честное слово, клянусь! (комедия Нетфликс)

Предупреждение: женись или вперед (Серия НЕТФЛИКС)

7 апреля

Королева Юга: 5 сезон

обратно в космос (Документы Netflix)

Сензо: смерть звезды футбола (Документы Netflix)

8 апреля

Барби, нужно два: сезон 1

танцы на стекле (фильм Нетфликс)

грязные линии (Серия НЕТФЛИКС)

Элита: 5 сезон (Серия НЕТФЛИКС)

Зеленые яйца и ветчина: второй сезон (Семейство Netflix)

мастера по металлу (фильм Нетфликс)

тигр и кролик 2 (Аниме Нетфликс)

Якша: безжалостные операции (фильм Нетфликс)

9 апреля

Мои заметки по редактированию (Серия НЕТФЛИКС)

Наша толстовка (Серия НЕТФЛИКС)

10 апреля

Связь

ночной бездельник

12 апреля

твердая ячейка (Серия НЕТФЛИКС)

состояния существа (Семейство Netflix)

13 апреля

Почти счастлив: второй сезон (Серия НЕТФЛИКС)

Наши замечательные национальные парки (Документы Netflix)

удушение в законе (Серия НЕТФЛИКС)

Сегодня мы исправляем мир (фильм Нетфликс)

14 апреля

Ультрачеловек: второй сезон (Аниме Нетфликс)

15 апреля

анатомический скандал (Серия НЕТФЛИКС)

выбери или умри (фильм Нетфликс)

наследники земли (Серия НЕТФЛИКС)

вода (Серия НЕТФЛИКС)

One Piece Z. фильм

Клубничное печенье в большом городе: 1 сезон