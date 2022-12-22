Новое обновление Galaxy A33 5G включает режим обслуживания, ноябрьский патч безопасности

Самсунг имеет Декабрьское обновление безопасности 2022 года вышло быстро для большинства своих смартфонов. Однако некоторые телефоны Galaxy не вызвали такого же интереса со стороны компании. Например, файл Галактика А33 5G Получает обновление безопасности за ноябрь 2022 года на месяц позже идеального времени.

В Европе вышло последнее обновление программного обеспечения для Galaxy A33 5G. Содержит версию прошивки A336BXXU4BVKBВ настоящее время он доступен в Словении. Другие европейские страны должны получить его в ближайшие дни. в Патч безопасности за ноябрь 2022 г. включено в это обновление Исправляет сорок дыр в безопасности. Обновление также приносит схема технического обслуживания Тот Samsung дебютировал несколько месяцев назад.

Если вы являетесь пользователем Galaxy A33 5G в Европе, вы можете получить обновление безопасности за ноябрь 2022 года в любое время. Вы можете проверить наличие нового обновления, перейдя по ссылке настройки » системное обновление и подслушивание Загрузить и установить. Вы также можете получить новую прошивку из нашей базы прошивок и прошить вручную.

Samsung Выпускать Galaxy A33 5G вместе с Galaxy A53 5G и Galaxy A73 5G ранее в этом году с Android 12 на борту. Он она Получение обновления One UI 5.0 на базе Android 13 Несколько недель назад в него было включено обновление безопасности за октябрь 2022 года.