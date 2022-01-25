Новое «организационное изменение» Raven распускает членов профсоюза

рисунок : Активижн

Это было всего несколько дней назад 34 QA тестировщика в Raven, одной из студий, работающих исключительно в Чувство долга Цепь, образовавшая первый в истории союз Среди сотрудников Activision Blizzard. Сегодня руководство отреагировало на его успех некоторыми изменениями.

в виде ребристый Николь Карпентер Отчетыранее сегодня глава студии Raven Брайан Рэйвел отправил всем сотрудникам электронное письмо об «организационных изменениях», которые заключаются в том, что теперь уже организованная группа контроля качества, которая только что вернулась к работе после семинедельной забастовки, разделяется и публикуется в Во всем остальном рабочем месте.

все, Скоро у нас будет встреча, на которой я объясню последние организационные изменения, происходящие в студии для продвижения работы, которую мы делаем. Я надеюсь, что вы можете, но на всякий случай, пожалуйста, смотрите ниже. В ноябре мы начали процесс перевода наших временных сотрудников на FTE. Теперь я рад сообщить, что наши коллеги по контролю качества будут напрямую включены в различные команды студии, включая анимацию, искусство, дизайн, звук, производство и разработку. Поскольку мы с нетерпением ждем продолжающегося расширения Call of Duty: Warzone, как никогда важно, чтобы мы способствовали более тесной интеграции и координации в студии — включение позволит это сделать. Во-первых, наше решение о включении наших групп обеспечения качества было тщательно продумано и является следующим логическим шагом в запланированном процессе, который начался несколько месяцев назад. Во-вторых, мы уверены, что Embedded Model, передовая практика, используемая в других известных студиях разработки Activision, будет и впредь давать нашей команде лучшие возможности для предоставления лучшего в своем классе формата в быстро меняющемся процессе живых сервисов. Я с нетерпением жду, когда студия будет работать более творчески, эффективно и продуктивно, чем когда-либо прежде. Я также рад, что это изменение создаст дополнительные возможности для членов нашей группы контроля качества для развития своих навыков и продвижения по карьерной лестнице в студии. Ваш менеджер назначит групповые встречи и встречи один на один по мере необходимости, чтобы ответить на любые ваши вопросы. Кроме того, не стесняйтесь обращаться к Джону, если у вас есть какие-либо вопросы. С уважением, Брайан

Концепция «встроенного контроля качества», когда тестировщики интегрируются с остальными сотрудниками студии (как здесь делает Raven), не нова и становится все более популярной в крупных студиях видеоигр; BioWare, например, занимается этим годами..

Время здесь, безусловно, интересное. Например, как эти давно запланированные и готовившиеся месяцами изменения начали работать для сотрудников отдела контроля качества почти в тот же момент, когда они вернулись к работе после забастовки, и мгновенно отделили членов профсоюза и рассеяли их по студии.

Я уверен, что это просто честное организационное изменение, и оно не имеет ничего общего с новой Федерацией Воронов, что-то в этом роде. Руководители Activision боятся самой смерти.