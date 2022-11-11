Новое повреждение большой дамбы под Херсоном после отступления русских со спутника «Максар»

Американская компания спутниковых изображений Maxar заявила в пятницу, что после ухода России из близлежащего города Херсона можно увидеть новый значительный ущерб главной Новой Каховской плотине на юге Украины. Максар сказал, что на фотографиях, сделанных в пятницу, видно, что несколько мостов через реку Днепр повреждены. Ликующие жители приветствовали украинские войска в центре Херсона после того, как Россия покинула город.

«Снимки со спутника, сделанные сегодня утром… показывают значительные новые повреждения нескольких мостов и Новокаховской плотины после вывода российских войск из Херсона через реку Днепр», — говорится в заявлении Максара. В нем говорится, что части северной части плотины и ворота плотины были «преднамеренно разрушены». Ранее на этой неделе Россия обвинила Украину в бомбардировке плотины.

Обе стороны неоднократно обвиняли обе стороны в планировании прорыва дамбы с помощью взрывчатки, которая затопила бы большую часть территории ниже по течению и потенциально вызвала бы большие разрушения вокруг Херсона. Это была единственная региональная столица, которую Россия захватила с тех пор, как в конце февраля ее войска вторглись в соседнюю Украину.

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