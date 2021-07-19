Новое приложение Warby Parker позволяет пропустить тесты на личное зрение.

картина : Варби Паркер

Кому-нибудь действительно нравятся проверки зрения? Наверное, нет, особенно если ваше зрение не изменилось, но глупый сайт, на котором вы пытаетесь заказать очки или контактные линзы, не позволит вам их купить. Потому что срок действия вашего рецепта истек на прошлой неделе. Для этих людей Warby Parker объявила сегодня, что обновила свое приложение для удаленного пополнения рецептов, сделав его более быстрым и простым.

Приложение переименовано Тест виртуального зрения от Warby ParkerПозволяет правомочным пользователям обновлять очки или контактные линзы Рецепты за 10 минут с iPhone 6s или новее. Компания заявляет, что для теста не требуется компьютер, кредитная карта или линейка, которые иногда используются при заказе очков в Интернете для определения таких вещей, как расстояние между зрачками (PD). Единственное требование – вы должны быть в возрасте от 18 до 65 лет, у вас не должно быть проблем со здоровьем глаз и вы должны хорошо видеть согласно текущему рецепту на расстояние единого зрения. (Приложение не работает с бифокальными или прогрессивными линзами.)

По словам Уорби Паркера, приложение проводит пользователей через короткий тест на соответствие требованиям. Оттуда он использует комбинацию технологии Apple Vision Framework и запатентованного алгоритма для измерения того, как далеко вы находитесь от телефона. Из-за этого пользователям Android повезло меньше.

Что касается самого теста, он похож на тест, в котором вы читаете буквы разного размера из таблицы в кабинете офтальмолога. Компания отмечает, что, хотя вам не нужно дополнительное оборудование, вам необходимо носить текущие очки или контактные линзы. Копия вашего текущего рецепта и Около 10 футов в тихом, хорошо освещенном месте.

Технология рецепта в домашних условиях обычно проста بسيط Он не подходит тем, у кого есть строгие предписания или серьезный астигматизм. Gizmodo рассмотрел аналогичный продукт, который Проверка зрения EyeQue رؤيةЭто оказалось менее точным, чем рецепт врача. Однако утверждения этого приложения кажутся менее наглядными, потому что Он не дает вам нового рецепта и не претендует на оценку здоровья ваших глаз. Это просто для того, чтобы проверить, действует ли ваш текущий рецепт. Варби Паркер также говорит, что каждый результат проверяется офтальмологом в течение двух дней. Если все пойдет хорошо, вы получите новый рецепт. Если это не так, рекомендуется полное обследование зрения. Хорошая новость в том, что продление стоит всего 15 долларов, и вам не нужно платить, если вы порекомендуете пройти тест лично.

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Как и в случае со всеми медицинскими технологиями, важно помнить, что такие удобные инструменты вовсе не предназначены для замены посещения медицинского работника. . (Поверьте мне Вы не хотите прожить 12 лет без визита к окулисту.) Однако, учитывая прошлый год, эти типы инструментов телездравоохранения могут быть полезны в определенных ситуациях. В этом случае это приложение может быть полезно для жителей сельской местности, у которых нет легкого доступа к врачу, или для тех, кто еще не чувствует себя комфортно при личной встрече.