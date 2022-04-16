Новое приобретение PlayStation Studio считается огромным

Слухи о новом приобретении PlayStation, похоже, имеют большое значение. Среди надежных источников, таких как Джефф Групп И Грег МиллерНесколько недель назад мы узнали, что Sony готовится объявить о новом приобретении. На этой неделе слухи обратились в сторону Kojima Productions по причинам, которых пока нет ни здесь, ни там. Сам Хидео Кодзима подтвердил, что Kojima Productions независима и остается независимой. По словам вышеупомянутого Грабба, приобретение является «крупным» у Kojima Productions, что впечатляет поклонников PlayStation, так как это, вероятно, указывает на то, что это издатель, поскольку не так много более крупных и известных инди-разработчиков из Kojima Productions. .

«Если вы слышали слухи о крупном приобретении Sony, то это никогда не было Kojima Productions, по крайней мере, насколько мне известно», — сказал Гроб. «Люди, которые слушали этот материал, в том числе и я, никогда не называли это имя. Оно было больше, чем Kojima Productions.

Следует отметить, что в прошлом Грабб был далек от реальности, но он оказался скорее надежным, чем ненадежным. Более того, он не единственный, кто бьет в этот барабан. Обычно там, где много дыма, есть и огонь.

Jeff Group говорит, что слухи о крупном приобретении Sony PlayStation больше, чем Kojima Productions #PS5 pic.twitter.com/VsA1VsWGjq — Красный дракон 🔺 (TWTHEREDDRAGON) 14 апреля 2022 г.

Итак, кто в списке? Ну, это не похоже на разработчика, потому что на самом деле нет ни одной доступной студии, которая была бы «крупнее», чем Kojima Productions. Remedy Entertainment ограничена миллионом различных контактов. FromSoftware владеет компанией, которая может быть заинтересована или не заинтересована в продаже. С этими двумя вариантами, которые, казалось бы, не учитываются, остается не так много вариантов.

Эта поддразнивание означает, что он издатель. Если это так, то Ubisoft выглядит как потенциальный кандидат, учитывая ее недавние проблемы и растущую напористость PlayStation в Европе. Square Enix, Capcom, Sega, Bandai Namco и Konami сложны из-за японского законодательства. Take-Two Interactive и EA, скорее всего, будут вне ценового диапазона Sony, так что это не оставляет желать лучшего, кроме Ubisoft. Единственный другой вариант, который выглядит реалистично, — это CD Projekt Red, создатели фокусник И фильм Киберпанк 2077.

А пока относитесь ко всему здесь — к докладу и к созданным им предположениям — с осторожностью. Пока из этих слухов о PlayStation ничего не вышло, и чем дольше это продолжается, тем более сомнительными кажутся претензии. Обычно приобретения не утекают, так что тот факт, что этот человек либо имеет в виду что-то не так, либо это исключение. Ни один из них не играет в пользу шансов.