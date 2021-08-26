Новое просочившееся изображение показывает 41-миллиметровую петлю Apple Watch Solo для Series 7

Похоже, что Apple начала массовое производство Apple Watch Series 7 и новых ремешков, поскольку лидеры в социальных сетях сообщили, что новые часы выйдут в новых размерах 41 мм и 45 мм.

Ранее на этой неделе анонимный пользователь, известный как UnclePan, поделился в Weibo некоторыми подробностями о предстоящем Apple Watch серии 7который, по его словам, Будет выпускаться в 41 мм и 45 мм..

Затем, вчера вечером, ведущий Дуан Руи опубликовал ту же информацию с отрывочным изображением. Кусок ремешка Apple Watch с надписью «45 мм».. Лидер, известный как Маджин Бу Он разместил в своем аккаунте в Twitter, что может стать первым 41-миллиметровым ремешком Apple Watch Series 7:

Согласно моему источнику, Apple начала массовое производство новых ремешков Apple Watch Series 7. Заявленные размеры составляют 41 и 45 мм, что по размеру должно быть идентично предыдущим моделям.

Как показано на рисунке выше, эти плетеные петли Solo Loops предназначены для 41-миллиметрового Apple Watch Series 7, который является размером 2. В прошлом году, когда Apple представила ремешки Solo Loop, они предложили несколько новых размеров от 1 до 10 для меньших и больших версий. часов.

В то время команды Solo Loop вызывали споры как люди. Не могу зайти в Apple Store, чтобы попробоватьИ даже на странице поддержки Apple о том, как узнать правильный размер, у некоторых людей все еще были проблемы с ремешками.

Если эти изображения окажутся верными, у Apple Watch Series 7 будет второе изменение размера экрана Apple Watch с 2018 года, когда Apple представила экран на 30% больше в Series 4.

Несколько месяцев назад ютубер Джон Проссер сказал, что новые Apple Watch будут иметь плоский дизайн, а также первый редизайн с 2018 года. Если да, то это может быть причиной того, что размер экрана в этом году немного увеличился.

на прошлой неделе вИнформационный бюллетень Power On ‘А также Bloomberg Марк Горман написал, что Apple Watch Series 7 будет «немного переработан» с более плоскими дисплеями и обновленной технологией экрана, а также более быстрым процессором. Также в июле он писал, что появится следующий час. более тонкая рамка обзора,Что соответствует текущим слухам.

Если это новые размеры, мы можем только надеяться, что Apple сохранит старую совместимость, как это было с размерами от 38 до 40 мм и от 42 до 44 мм с Apple Watch Series 4.

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