Новое шоу для двух человек «Космические псы» дебютирует на Бродвее в следующем месяце.

В ближайшие недели на Бродвее состоится премьера нового мюзикла, рассказывающего о роли собаки в космической гонке.

Space Dogs рассказывает историю сверхсекретного российского ученого, который во время холодной войны отправляет в космос бездомную собаку Лайку с одиночной миссией. Это шоу, написанное и исполненное Ником Плеймером и Ван Хьюзом, рассматривает космическую гонку между Соединенными Штатами и Россией не только с точки зрения человека, но и с точки зрения собак, отправившихся в космос.

«Я всегда был одержим космосом и никогда не исследовал его в своих произведениях. Я как бы бродил по YouTube, пытаясь понять, что делать со своим следующим шоу, – сказал Хьюз. историю космической гонки России с Америкой и не знал, что во время космической гонки использовалось 40 собак. Как только я узнал, я подумал: «Подожди минутку, это звучит как невероятная история».

История «Космических псов» описывает историю космической гонки с момента ее зарождения до высадки на Луну в 1969 году, включая большую часть информации, ранее доступной публике. Попутно зрители исследуют отношения между человеком и собакой через призму событий освоения космоса и конкуренции между Соединенными Штатами и Советским Союзом.

«Есть что-то такое чистое в отношениях человека и собаки отчасти потому, что есть исторические свидетельства того, что мы разводили собак, чтобы их любили», — сказал Блэмайр. «История имеет такой большой размах, но фокусируется на начале космической гонки с 1950 по 1966 год, когда Россия отправила в космос 40 собак, Америка отправляет двух шимпанзе и пытается отправить медведя и обезьяну. вещи, которые на самом деле не были объявлены, потому что многое было засекречено до 2002 года, и мы открываем сейфы здесь».

«История, очевидно, следует историческим шагам, которые мы предприняли, чтобы привести нас туда, где мы находимся, с точки зрения того, как мы попали в космос, почему мы летим в космос, как бы связана с этим, поскольку мир сейчас меняется», — сказал Хьюз. Люди говорят об изменении климата, как нам выбраться с этой планеты? Человечеству всегда было что-то на уме и откуда берутся исследования космоса. Вы бросаете собак в смесь, они не знают, что происходит, но они здесь, чтобы служить нам. Это делает историю более интересной. «

«В некотором смысле собаки глубже людей. Есть ощущение, что люди хотят большего и смотрят в небо, а собакам приятно смотреть прямо на нас», — сказал Блэмайр.

Шоу использует подход «одинокого острова», где в шоу смешиваются жанры и глупый взгляд на историю. Блэмайр и Хьюз воспользовались этой возможностью, чтобы внести новый поворот в то, как могло бы выглядеть бродвейское шоу.

«Тот факт, что первыми живыми существами в космосе были собаки, был своего рода глупой идеей и соответствовал сцене, которую мы хотим создать, меняя форму», — сказал Блэмайр. «Мы любим рок-оперы и концептуальные альбомы так же, как любим Бродвей. Это действительно дало нам возможность посмотреть, как форма и содержание действительно сочетаются здесь, и абсурдность реальной истории дает нам действительно интересные стилистические возможности, а также говорит о очень реальная политическая динамика, что мы все еще живем с Америкой и Россией».

«Это был новый взгляд на то, как может выглядеть театральная музыка. Мы сделали несколько шоу и посмотрели, что из этого получится, и мы хотели создать свою собственную версию того, что театральная музыка может чувствовать очень сильно», — сказал Хьюз. «Итак, мы начали говорить об этой сумасшедшей истории, где Ты любишь, как все это произошло с помощью небольшой технологии более 50 лет назад, о которой мы чувствовали, что можем рассказать. Мы прыгаем из одного жанра в другой, пытаясь найти разные миры в том, как объяснить эти разные идеи. Нам было очень весело объяснять это друг другу, и мы хотели, чтобы зрители прониклись этим».

В сериале для двух актеров перед Блэмайром и Хьюзом стоит задача воплотить каждого персонажа в жизнь. Блэмайр играет Лайку, Хьюз играет ученого, отправившего Лайку в космос, и оба актера берут на себя роль всех остальных персонажей сериала, включая президента Линдона Джонсона и бывшего советского премьер-министра Никиту Хрущева.

Хотя на сцене нет настоящих животных, в «Космических псах» есть впечатляющий набор марионеток, которые играют роли животных в этой истории. Блэмайр и Хьюз в восторге от команды дизайнеров, которая помогла воплотить в жизнь «Космических псов».

«У нас есть невероятный дизайнер кукол по имени Аманда Вильялобос, которая сделала 40 кукол-собак, в том числе много кукол Лайки», — сказал Блэмайр. «Мы оба куклы на протяжении всего шоу. Единственное, чему Аманда действительно научила нас, — это иметь очень тонкие отношения с куклой и сделать так, чтобы она выглядела настоящей. Было действительно волшебно наблюдать, как шоу оживает таким образом».

«Команда дизайнеров, с которой мы работали, очень скромна, потому что они вкладывают в это все, что могут, так же, как мы пытались сделать историю и сделать ее максимально энергичной и веселой», — сказал Хьюз. «При создании мюзикла не использовались настоящие животные».

Помимо исполнения ролей на сцене, Хьюз и Блэмайр оба будут участвовать в живых выступлениях на каждом шоу, а Блэмайр описывает полное шоу как «рок-опера, встреча TED Talk и политический триллер».

«У нас много инструментов для игры. Мы работали над этим 4 года, и у нас есть много треков для поддержки наших песен», — сказал Хьюз. Есть много технических аспектов, потому что мы не только контролируем музыку, она связана со светом и проекцией, и все будет работать вместе таким сумасшедшим образом».

Эти двое надеются, что те, кто придет посмотреть «Космических псов», увидят, что собаки связи могут привести людей и увидеть мир иначе, чем они видели до просмотра шоу.

«Мы очень надеемся, что вы уйдете от того, что, как мы знаем, является сумасшедшим временем, и когда вы, наконец, снова вылетите со сцены, вы увидите мир немного по-другому», — сказал Блэмайр. «Если бы [the audience] Понимая, насколько это глубоко, что мы общаемся с животным, которое не может говорить или сказать нам, что он чувствует. Среди живых существ есть что-то глубокое, что заслуживает защиты и почитания, и иногда мы упускаем его из виду в нашем стремлении победить и быть правыми и теми. «

Предварительные показы «Космических псов» начнутся 25 января, а премьера состоится 13 февраля в MCC Theater. Для получения дополнительной информации или приобретения билетов посетите mcctheater.org.