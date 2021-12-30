Новозеландский журналист стал первым человеком с татуировкой на лице маори, опубликовавшим новости в прайм-тайм

написано Дживан Равиндран, CNN

Журналист маори вошел в историю Новой Зеландии, став первым человеком с традиционным лицом, ведущим новостную программу в прайм-тайм на национальном телевидении.

Орини Кайбара попала в заголовки газет по всему миру после того, как провела свой первый выпуск новостей Newshub в 18:00 на канале 3 TV, и многие приветствовали это достижение как победу для представительства маори.

«Я была очень веселой. Я была на седьмом небе от счастья», — сказала Кайбара CNN в тот момент, когда она узнала, что будет освещать прайм-тайм. «Это такая честь. Я не знаю, как бороться с чувствами».

Вступительная роль Кайбары на Рождество была первым из шести последовательных таинств, охватывающих постоянные таинства в новостном шоу в прайм-тайм, хотя ее назначение будет продолжено в начале января, и она может быть призвана снова в будущем.

38-летняя актриса постоянно ведет «Newshub Live» в 16:30 и вошла в историю, когда она была назначена на эту роль в 2019 году, как первый человек с отметинами на лицах маори, который представил крупную телевизионную новостную программу.

По традициям народа маори, они коренные жители На территории современной Новой Зеландии у женщин на подбородке татуируются отметины, известные как моко кауаэ, а у мужчин они покрывают большую часть лица и известны как матура.

Кайбара сделала татуировку в январе 2019 года, что, по ее словам, было личным решением, которое она приняла по фундаментальным причинам, чтобы напомнить ей о своей силе и личности как женщины маори.

«Когда я сомневаюсь в себе и вижу свое отражение в зеркале, я смотрю не только на себя», — сказал Кайбара CNN. «Я надеюсь, что моя бабушка, моя мать, мои дочери и дочери придут за мной, а также все другие женщины, девушки маори, и это то, что дает мне силы».

Ведущая новостей маори Орини Кайбара со своими коллегами из Newsshop. кредит: оригинал через instagram

После начала своей карьеры в 2005 году Кайбара сказала, что размещение новостного сайта в прайм-тайм было «пиком» ее журналистских мечтаний, хотя это был «горько-сладкий момент», потому что ее мать, которая недавно скончалась, не могла разделить этот момент. с ней.

Несмотря на все положительные комментарии, шоу Кайбары также вызвало негативную реакцию, особенно потому, что в нем часто используются фразы маори, такие как «E haere ake nei» (еще впереди), «Ū tonu mai» (следите за обновлениями) и «Taihoa». e haere «(пока не уходи).

Язык маори очень важен для Кайпара. Она сказала, что ее конечная цель — побудить людей говорить на языке, который был «побежден поколением моей бабушки», и вернуть его народу маори.

«Мы до сих пор не столкнулись с серьезными травмами и колониализмом, передающимся из поколения в поколение, и для маори это тоже очень актуально и имеет большое значение», — сказал Кайбара. «С точки зрения расовых отношений здесь за очень долгое время мало что изменилось».

Тем не менее, «грандиозность» события не ускользнула от нее, и во многих смыслах это был завершенный момент для Кайбары, которую в детстве вдохновляла телеведущая маори Тини Молино.

«Она была моим кумиром», — сказал Кайбара CNN. «У нее был тот же цвет кожи, что и у меня … Она была похожа на меня, она была похожа на меня. Она родом из моей семьи, откуда я родом, и из вакапапы (предков), откуда родовые связи унаследовали нашу землю. являются.»

Кайбара надеется, что девочки-маори будут черпать вдохновение из ее истории как признак того, что времена меняются.

«Наши люди, наши предки, наша Тибона и мы проделали большую работу, чтобы добраться туда, где мы находимся сейчас», — сказал Кайбара CNN. «Как молодая женщина, как молодой маори, то, что вы делаете сегодня, влияет и влияет на то, что произойдет завтра. Поэтому все, о чем я прошу, — это чтобы они видели красоту в том, чтобы быть маори, и принимали это, признавали это и делали все возможное для позитивных изменений. »