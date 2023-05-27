Новоиспеченная мама Свитолина выиграла первый титул после своего возвращения в Страсбурге

Украинка Элина Свитолина выиграла свой второй титул WTA в Страсбурге после 2020 года.

Бывшая третья ракетка мира Элина Свитолина завершила успешное возвращение из декретного отпуска в субботу, подняв свой 17-й Кубок WTA в Страсбурге.

Украинка, которая вернулась в строй в прошлом месяце спустя более года, победила россиянку Анну Блинкову со счетом 6-2, 6-3.

Блинкова, занявшая 66-е место, не смогла пройти мимо агрессивной и решительной Свитолиной, которая вернула себе титул в Страсбурге, завоеванный ею в 2020 году.

28-летняя украинка, которая опустилась на 508-е место в мире, но пользуется защищенным рейтингом, трижды сломала подачу в первом сете, которую она забила головой чуть более чем за полчаса.

Свитолина повела во втором сете со счетом 3:0 и 4:1, после чего 24-летняя Блинкова продемонстрировала признаки камбэка, сохранив три матчбола при счете 5:3, прежде чем отступить через час и 32 минуты, когда украинка выиграла. Первый титул после Чикаго два года назад.

Два игрока не пожали друг другу руки в конце, просто сигнализируя друг другу битами.

Свитолина возобновила соревнования в начале апреля в Чарльстоне. До этого она не играла с турнира в Майами в марте 2022 года.

Уроженка Одессы, которая семь сезонов подряд находилась в топ-20, приостановила свою карьеру, заявив, что она «психически истощена» и расстроена войной, которую Россия ведет против ее страны.

Свитолина, жена французского теннисиста Гаэля Монфиса, родила первенца в октябре прошлого года.

Она встретится с 29-летней итальянкой Мартиной Тревизан, дошедшей до полуфинала в прошлом году, в первом раунде на следующей неделе на чемпионате Ролан Гаррос, где она никогда не выходила дальше четвертьфинала.

В первом круге Блинкова сыграет с бельгийкой Исалин Бонавентур.

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