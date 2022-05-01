Новой игре для PlayStation требуется десятилетие, чтобы получить Platinum Cup

Новой версии для PlayStation потребуется не менее 10 лет, чтобы стать платиновой, к большому огорчению сообщества PlayStation. Платиновый трофей — это последний трофей в каждой игре для PlayStation. Как только игрок разблокирует предпоследний трофей, он получает платину, которая, по сути, сообщает другим игрокам, что этот человек на 100% пройден в этой игре. Это не что иное, как хвастовство, но мальчик чувствует себя хорошо. Охотники за трофеями не совсем новичок в концепции терпения, есть много сложных игр, которые требуют огромной траты времени, чтобы завершить их полностью, но игрок обычно проявляет инициативу в том, чтобы это произошло.

Сейчас , Долгожданное издание The Stanley Parable: Ultra Deluxe Игроки должны ничего не делать в игре в течение 10 лет, чтобы получить трофей «Super Go Outside». Если вы случайно откроете игру на 5-м году, вам придется начинать заново. Кубок требует, чтобы игроки не играли в игру в течение целого десятилетия, что означает, что это будет невозможно до апреля 2032 года. Конечно, если вы охотник за турнирами, вы знаете, что технически вам не нужно играть по этим правилам. правила. Единственный способ, которым игра узнает, что прошло 10 лет, — это внутренние часы консоли, поэтому вполне возможно, что если вы просто установите часы PlayStation точно на 10 лет, когда вы в последний раз играли в игру, вы сможете разблокировать трофей. Хотя это не точно, маловероятно, что многие люди вспомнят, что вернулись в игру через 10 лет, особенно если к тому времени выйдет PlayStation 6. Игра также доступна на Xbox, поэтому, если игроки хотят легко (или очень сложно) набрать 100 баллов Gamerscore, вероятно, их можно получить таким же образом на консолях Microsoft.

Есть ряд игр, которые я сделал ранее, поэтому игроки могут разблокировать трофеи и достижения только по прошествии определенного времени. Бэтмен Сити Он был известен этим, поэтому игрокам приходилось посещать календарного человека в его подземелье во время каждого большого праздника в реальной жизни, чтобы разблокировать трофей/достижение. Конечно, многие просто воспользовались лазейкой во внутренних часах, но некоторые люди ждали целый год, чтобы разблокировать ее.

Ты откроешь эту чашку в Пословица Стэнли: Ультра Делюкс? Дайте мне знать в комментариях ниже или напишите мне TwitterCade_Onder.