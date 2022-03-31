Новости Байдена сегодня: президент открывает запасы нефти, чтобы противостоять ценам на газ, говорит, что Путин, похоже, «самоизолируется», и сомневается в выходе Украины

«Вы должны быть смешными»: Байден ответил на вопросы Украины от корреспондента Fox News
Президент Джо Байден распорядился выпускать до 1 миллиона баррелей нефти в день из Стратегического нефтяного резерва в течение следующих шести месяцев, чтобы контролировать цены, которые выросли после того, как Соединенные Штаты и их союзники ввели жесткие санкции против России.
Это заявление было сделано после того, как Белый дом и Пентагон заявили, что, по их мнению, Владимир Путин был дезинформирован о ходе войны его главными советниками, и предупредили, что российские войска, выводимые из районов вблизи Киева, могут быть передислоцированы для дальнейших боевых действий.
Тем временем президент празднует Трансгендерный день виденияв котором провозглашается «отмечать активность и решимость, которые подпитывали борьбу за гендерное равенство», и «признавать трудности и дискриминацию, с которыми трансгендерное сообщество продолжает сталкиваться в нашей стране и во всем мире». принять законы, прямо направленные против людей, не занимающихся торговлей людьми, гендерно совместимых, включая детей.
В среду Байден также выступил с речью о состоянии пандемии коронавируса и объявил о запуске центрального веб-сайта ресурсов, после чего получил вторую повторную прививку вакцины Pfizer. Директор ЦРУ — последний человек в администрации, у которого был положительный результат теста на вирус, и он встречался с президентом накануне — хотя они были далеко и были в масках.
Российское государственное телевидение называет Габбарда «нашим другом Тулси»
Оливер О’Коннелл31 марта 2022 г. 22:05
Псаки критикует законы, направленные против трансгендеров и абортов в Аризоне и Оклахоме
Пресс-секретарь Белого дома Джин Псаки Критика четырех законопроектов, принятых в закон в Аризона И Оклахома На этой неделе, нацеленные на трансгендерную молодежь и ограничивающие аборты, входят в число десятков законопроектов, внесенных в этом году республиканскими законодателями, которые нацелены на геев, лесбиянок, бисексуалов, трансгендеров и геев в Америке и американцах. Право на аборт.
Г-жа Псаки назвала эти меры «суровыми и вредными».
«Эти законы неприемлемы, и мы не перестанем бороться за справедливость и равенство», — написала она в Twitter.
Оливер О’Коннелл31 марта 2022 г. 21:45
Для Джо Байдена и Владимира Путина разговор «требует от русских большого шоу для серьезной деэскалации, — говорит Бедингфилд, — а мы этого не видели».
Оливер О’Коннелл31 марта 2022 г. 21:27
Г-жа Бедингфилд рассказала о сенаторах-республиканцах, которые просили президента Байдена сделать больше, чтобы помочь положить конец пандемии, отказываясь при этом голосовать за дополнительное финансирование.
«Мы надеемся, что сенаторы последуют своим собственным советам и предоставят ресурсы для глобального реагирования, потому что пришло время действовать», — говорит она.
Оливер О’Коннелл31 марта 2022 г. 21:19
Белый дом поддерживает заявление предвыборного штаба Байдена о том, что в действиях его сына Хантера на Украине и Китае нет ничего аморального.
Оливер О’Коннелл31 марта 2022 г. 21:05
На вопрос, не троллит ли Белый дом Владимира Путина, Бедингфилд ответил: «Это ваши слова, а не наши».
Оливер О’Коннелл31 марта 2022 г. 21:02
«Небольшая повязка на расширяющуюся рану»
президент Джо БайденПланируют выпустить миллион баррелей масло Климатические группы описали каждый день стратегических запасов нефти США в течение следующих шести месяцев как «небольшую повязку на рану, которая ухудшается», которые осудили нефтяные компанииЖадность получить огромную прибыль, в то время как потребители подвержены стремительному росту цены на газ.
Луиза Бойл, климатический корреспондент независимыйсообщает.
Оливер О’Коннелл31 марта 2022 г. 21:00
Что касается войны России на Украине, Бедингфилд говорит: «Сегодня мы объявили о дополнительных санкциях против российских технологических компаний, которые позволили Путину вести войну по своему выбору».
Позже она добавляет: «Мы видели неопровержимые доказательства того, что это стратегическая катастрофа для России».
Более того: «Сам Путин сказал, что эти санкции повлекли за собой беспрецедентные издержки для российской экономики, и наша роль заключается в том, чтобы продолжать укреплять Украину на поле боя». [and] «Чтобы укрепить свои позиции за столом переговоров».
Оливер О’Коннелл31 марта 2022 г. 20:59
Кейт Бедингфилд начинает пресс-конференцию с того, что отмечает, что Белый дом отмечает День трансгендеров, отмечая, что трансгендеры, особенно дети, продолжают сталкиваться с неприемлемо высоким уровнем издевательств и дискриминации.
Оливер О’Коннелл31 марта 2022 г. 20:56
Оливер О’Коннелл31 марта 2022 г. 20:45
«Гордый фанат пива. Безумно скромный фанатик еды. Обычный интернет-энтузиаст».