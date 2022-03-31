Новости Байдена сегодня: президент открывает запасы нефти, чтобы противостоять ценам на газ, говорит, что Путин, похоже, «самоизолируется», и сомневается в выходе Украины

«Вы должны быть смешными»: Байден ответил на вопросы Украины от корреспондента Fox News

Президент Джо Байден распорядился выпускать до 1 миллиона баррелей нефти в день из Стратегического нефтяного резерва в течение следующих шести месяцев, чтобы контролировать цены, которые выросли после того, как Соединенные Штаты и их союзники ввели жесткие санкции против России.

Это заявление было сделано после того, как Белый дом и Пентагон заявили, что, по их мнению, Владимир Путин был дезинформирован о ходе войны его главными советниками, и предупредили, что российские войска, выводимые из районов вблизи Киева, могут быть передислоцированы для дальнейших боевых действий.

Тем временем президент празднует Трансгендерный день виденияв котором провозглашается «отмечать активность и решимость, которые подпитывали борьбу за гендерное равенство», и «признавать трудности и дискриминацию, с которыми трансгендерное сообщество продолжает сталкиваться в нашей стране и во всем мире». принять законы, прямо направленные против людей, не занимающихся торговлей людьми, гендерно совместимых, включая детей.

В среду Байден также выступил с речью о состоянии пандемии коронавируса и объявил о запуске центрального веб-сайта ресурсов, после чего получил вторую повторную прививку вакцины Pfizer. Директор ЦРУ — последний человек в администрации, у которого был положительный результат теста на вирус, и он встречался с президентом накануне — хотя они были далеко и были в масках.