Новости Бенедикта XVI: Ватикан предоставил обновленную информацию о бывшем Папе

Папа Франциск просит помолиться за своего «очень больного» предшественника, Папу Бенедикта XVI

Чтобы получать бесплатные оповещения о последних новостях в режиме реального времени, отправляемые прямо на ваш почтовый ящик, подпишитесь на наши электронные письма с последними новостями. Подпишитесь на нашу бесплатную рассылку новостей по электронной почте

Ватикан заявил, что состояние бывшего папы Бенедикта остается «серьезным», но стабильным после того, как папа Франциск заявил, что бывший папа «очень болен».

«Почетный Папа сумел хорошо выспаться, он находится в полном сознании и в сознании, и сегодня, хотя его состояние остается тяжелым, пока ситуация стабильна», — заявил официальный представитель Ватикана Маттео Бруни.

В Ватикане ранее заявляли, что ухудшение состояния его здоровья связано с его «преклонным возрастом», и добавляли, что Бенедикт находится под постоянным наблюдением врачей.

Папа Франциск сказал в среду: «Я хотел бы попросить всех вас вознести особую молитву за папу-эмеритуса Бенедикта, который молча поддерживает Церковь. Давайте вспомним его».

«Он очень болен, он просит Господа утешить его и поддержать в этом свидетельстве любви к Церкви, до конца».

В последнем заявлении не было никаких подробностей о состоянии Бенедикта, но Франциск повторил призыв к молитве «сопровождать» Бенедикта «в эти трудные времена».

Бенедикт, которому 95 лет, стал первым за почти 600 лет папой, который ушел в отставку в 2013 году. С тех пор он живет в Ватикане.