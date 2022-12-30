Новости Бенедикта XVI: Ватикан предоставил обновленную информацию о бывшем Папе

Папа Франциск просит помолиться за своего «очень больного» предшественника, Папу Бенедикта XVI
Ватикан заявил, что состояние бывшего папы Бенедикта остается «серьезным», но стабильным после того, как папа Франциск заявил, что бывший папа «очень болен».
«Почетный Папа сумел хорошо выспаться, он находится в полном сознании и в сознании, и сегодня, хотя его состояние остается тяжелым, пока ситуация стабильна», — заявил официальный представитель Ватикана Маттео Бруни.
В Ватикане ранее заявляли, что ухудшение состояния его здоровья связано с его «преклонным возрастом», и добавляли, что Бенедикт находится под постоянным наблюдением врачей.
Папа Франциск сказал в среду: «Я хотел бы попросить всех вас вознести особую молитву за папу-эмеритуса Бенедикта, который молча поддерживает Церковь. Давайте вспомним его».
«Он очень болен, он просит Господа утешить его и поддержать в этом свидетельстве любви к Церкви, до конца».
В последнем заявлении не было никаких подробностей о состоянии Бенедикта, но Франциск повторил призыв к молитве «сопровождать» Бенедикта «в эти трудные времена».
Бенедикт, которому 95 лет, стал первым за почти 600 лет папой, который ушел в отставку в 2013 году. С тех пор он живет в Ватикане.
Папа Франциск призвал молиться за «очень больного» отца
Папа Франциск призвал молиться за своего «очень больного» предшественника Бенедикта.
Выступая перед своей последней аудиенцией в этом году, он попросил людей «совершить особую молитву» за больного бывшего папу.
Он обращался к аудитории в зале Павла VI в Ватикане.
Мэтт Мазерс30 декабря 2022 г. 11:13
Краткое содержание: Кто такой бывший Папа Бенедикт XVI?
Бывший папа был известен как «божий ротвейлер» из-за своих ультраконсервативных взглядов.
мой коллега Томас Кингсли Пристально смотрит на Папу Бенедикта XVI:
Мэтт Мазерс30 декабря 2022 г. 10:00
Те же неясные протоколы будут применяться после смерти Бенедикта.
По словам эксперта, неясно, будут ли применяться обычные протоколы после смерти бывшего Папы Бенедикта.
Католическая церковь имеет строгие правила после смерти своего лидера.
Ссылаясь на преклонный возраст, Бенедикт XVI ушел в отставку в 2013 году, став первым за шесть столетий папой, покинувшим этот пост.
Он продолжает жить в Ватикане, а это значит, что два папы живут бок о бок уже почти десять лет.
Католический историк Джон МакГриви сказал: «Мы никогда не видели, чтобы живой папа помогал хоронить мертвого папу».
Мэтт Мазерс30 декабря 2022 г. 09:00
Состояние Папы Бенедикта «тяжелое»
Папа Франциск сообщил в среду, что Папа Бенедикт был «очень болен» и отправился навестить его в его дом в Ватикане, где он живет после выхода на пенсию в 2013 году, что вызвало опасения, что он близок к смерти.
Позже Ватикан заявил, что в последние часы состояние здоровья Бенедикта ухудшилось, но ситуация находится под контролем, поскольку за ним наблюдают врачи.
Бенедикт в 2013 году стал первым за 600 лет Папой, который ушел в отставку, решив дожить до пенсии в уединении в переоборудованном монастыре в Ватиканских садах.
Мало кто ожидал, что его отставка — сейчас ему уже десятый год — продлится дольше, чем его восьмилетнее правление папой.
Вчера официальный представитель Ватикана Маттео Бруни сказал, что Бенедикт «смог хорошо отдохнуть прошлой ночью, был очень ясным и бдительным, и сегодня, хотя его состояние остается тяжелым, ситуация на данный момент стабильная».
Он сказал: «Папа Франциск вновь призывает молиться за него и сопровождать его в эти трудные времена».
Намита Сингх30 декабря 2022 г. 08:00
Что было бы, если бы папа Бенедикт умер?
Слухи об ухудшении здоровья Папы Бенедикта сразу же вызвали вопросы о том, что произойдет, когда он умрет, учитывая беспрецедентную реальность того, что правящий папа якобы председательствует на похоронах предыдущего понтифика.
Большинство экспертов Ватикана предсказывают, что любые похороны будут напоминать похороны любого отставного епископа в Риме, хотя и с оговоркой, что будут официальные делегации, чествующие бывшего главу государства, а также паломники из Германии — родины Бенедикта, бывшего Йозефа Ратцингера — и вне.
В остальном, в то время как вчера ватиканская газета L’Osservatore Romano озаглавила свои выпуски новостями о здоровье Бенедикта, жизнь в маленьком городе-государстве, который он называет Папой Бенедиктом и Папой Франциском, шла своим чередом.
У Франциска был обычный день для публики, встреча со своим послом на Мадагаскаре, капитаном швейцарской гвардии и товарищем-иезуитом.
На площади очередь туристов, ожидающих добраться до базилики Святого Петра, почти полностью окружила площадь, поскольку пары и семьи останавливались, чтобы сделать селфи перед вертепом в натуральную величину и рождественской елкой, установленной на площади.
Намита Сингх30 декабря 2022 г. 07:30
На фото: Верующие всего мира присоединяются к молитве за Папу Бенедикта
Намита Сингх30 декабря 2022 г. 07:00
Верующие молятся на фоне «тяжелого» состояния здоровья Папы Бенедикта
Епископы в Германии попросили молитв, и некоторые верующие направились в церковь Благодати на городской площади в Альтоеттинге, крупное место паломничества в нескольких милях от Марктл-ам-Инн, места рождения Бенедикта, которое он посещал несколько раз в своей жизни.
«Я знаю, что он готовился к возвращению домой, в вечный мир», — сказал Герберт Ховур, мэр города-католик на пенсии, который сказал, что в последний раз видел Бенедикта весной.
«Я думаю, что он очень спокойно ожидает этого противостояния».
В церкви Св. Освальда в Марктеле, где крестили Бенедикта, Сандра Мейер, местный настоятель общины, повесила в рамке фотографию бывшего папы и устроила небольшую скамью, чтобы прихожане могли встать на колени и помолиться за него.
Г-жа Мейер сказала, что она «потрясена и глубоко тронута новостями» о здоровье Бенедикта.
«Надеюсь, ему сейчас легко и он не так сильно страдает», — сказала она.
«Мы так гордимся здесь, в Марктеле, тем, что у нас есть баварский папа», — сказала 50-летняя Мейер, вспоминая два раза, когда она встречалась с ним лично.
«Он хороший человек, и он был великим Бабой».
В то время как площадь Святого Петра в Ватикане вчера была заполнена посетителями со стороны — в разгар туристического сезона Рождества — некоторые итальянцы вышли, чтобы засвидетельствовать свое почтение или, по крайней мере, вознести молитву.
Один из паломников, Джорджио Геббин, сказал: «Ситуация явно плохая, мы все близки к Папе Ратцингеру и скорбим о сложившейся ситуации, поэтому мы пришли сюда, чтобы внести свой небольшой вклад».
Намита Сингх30 декабря 2022 г. 06:30
Ватикан: состояние Бенедикта XVI ясное и стабильное, но его состояние «тяжелое»
Вчера Ватикан заявил, что Папа-эмерит Бенедикт XVI открыт, бдителен и стабилен, но его состояние остается тяжелым, на следующий день после того, как стало известно, что здоровье 95-летнего в последнее время ухудшилось.
Представитель Ватикана Маттео Бруни заявил в своем заявлении, что Папа Франциск попросил продолжить молитву, «чтобы сопровождать его в эти трудные часы».
Намита Сингх30 декабря 2022 г. 06:00
Папа Франциск просит помолиться за своего «очень больного» предшественника, Папу Бенедикта XVI
Папа Франциск просит помолиться за своего «очень больного» предшественника, Папу Бенедикта XVI
Марьям Закир Хуссейн30 декабря 2022 г. 05:00
Кардинал сказал, что бывший папа Бенедикт разделял «большую близость» к покойной королеве.
Почетный Папа Бенедикт XVI имел «большую связь» с покойной католической королевой. архиепископ От Вестминстер Он сказал.
По словам кардинала Винсента Николлса, историческое решение 95-летнего бывшего папы уйти в отставку из-за возраста в 2013 году останется «исключением», и он восхищался королевой за то, что она продолжала выполнять свои королевские обязанности до конца.
Его комментарии появились после Ватикан Он сказал, что здоровье бывшего папы ухудшилось из-за его преклонного возраста, и что врачи постоянно следят за его состоянием.
Марьям Закир Хуссейн30 декабря 2022 г. 04:00
«Гордый фанат пива. Безумно скромный фанатик еды. Обычный интернет-энтузиаст».