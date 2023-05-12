Новости войны между Россией и Украиной: оперативные обновления

Киев, Украина — Когда Президент Украины Владимир Зеленский сказал В интервью Би-би-си То, что он откладывал контрнаступление, чтобы вернуть украинские земли у России, вызвало немедленные споры о том, что он имел в виду на самом деле. Его аргументация заключалась в том, что, хотя его силы были готовы, начать без того, что он считал достаточным оружием, означало бы потерю слишком большого количества украинских жизней.

Для украинских аналитиков ответ на то, что он имел в виду, был прост.

Это верно, сказал Тарас Шмут, бывший военный, который возглавляет благотворительную организацию «Вернись живым», которая предоставляет военные поставки украинским военным. «Суммы, которую мы собрали за последние месяцы, по-прежнему недостаточно для успешной контратаки».

По его словам, несмотря на миллиардные пожертвования оружия с Запада, украинским военным по-прежнему не хватает всего, от боеприпасов и артиллерийских снарядов до бронетехники и систем ПВО. Он вновь выразил обеспокоенность военного и гражданского руководства тем, что украинская система противовоздушной обороны неадекватна после того, как Россия недавно расширила использование управляемых авиационных бомб, которые могут дорого обойтись украинским силам. «Решение высшего военного командования — пойти на риск», — сказал он. Но другие выдвинули другие теории. Возможно, у письма г-на Зеленского была двойная цель, сказала Мария Золкина, руководитель отдела исследований региональной безопасности и конфликтов в киевском Фонде демократических инициатив. «Это было политическое побуждение западных партнеров к ускорению этих поставок», — сказала она. Но г-н Зеленский, возможно, также стремился оправдать ожидания Запада на случай, если контратака окажется «не такой успешной, как ожидалось». В последние дни украинские официальные лица уже пытались управлять ожиданиями ожидаемого контрудара, заявляя, что может не состояться ни одного решающего боя и что общественность и западные союзники должны снизить ожидания успеха. READ Каннский кинофестиваль: Надо говорить о влиянии русской культуры на Европу «Кажется, что мы находимся в голливудском фильме, где начинается великая битва за Средиземье, и одна битва за Гондор решит все. Ссылаясь на историю «Властелина колец», Михайло Подоляк, советник господина Зеленского, сказал : Женщина перед своим домом, разрушенным российской ракетой в четверг в Славянске, Украина. кредит… Тайлер Хикс/Нью-Йорк Таймс Кроме того, существует возможность преднамеренной дезинформации, чтобы попытаться застать россиян врасплох. «Я не исключаю, что это был обман СМИ, потому что Украина пытается скрыть свои приготовления», — сказала Золкина. Частью успеха двух украинских контрнаступлений в Харьковской и Херсонской областях прошлой осенью стало то, что украинские военные объявили о планах контрнаступления на юге, что побудило Россию перебросить свои силы на юг, оставив свою оборону без личного состава. К северо-востоку. Г-жа Золкина сообщила, что украинское военное руководство планировало наступление на северо-востоке, что удивило русских и восстановило контроль над территорией, после того как они заметили слабость. Она сказала, что Киев старается заставить Россию гадать, и, похоже, это работает. По его словам, приказ России об эвакуации гражданских лиц и персонала с территории, которую она занимает вокруг Запорожской атомной электростанции, был признаком того, что русские не знали, откуда произойдет следующая атака. Некоторые россияне также говорили, что Зеленский фантазирует. Юджин Ф. Пригожин, глава ЧВК Вагнера, руководившей российским наступлением по захвату Бахмута, отклонил комментарий Зеленского как лицемерный. Голосовое сообщение опубликовано в Telegram через его пресс-службу. В своем сообщении он заявил, что «контратака идет полным ходом». Г-н Пригожин, известный своей откровенностью и часто субъективными комментариями, сказал, что украинские силы намеревались атаковать силы Вагнера сначала в Бахмуте и его окрестностях, а затем продолжат наносить удары по южному региону Запорожья, а также по городам России. Брянск и Белгород, которые были тыловыми и командными центрами русской армии. READ Шира Хасс оживляет смертельную болезнь в израильском фильме «Украшенные Азией» - Дж. «Те части, которые прошли необходимую подготовку, получили вооружение, технику, танки и все остальное», — сказал он. «И после того, как они испробовали свои силы, растянули свои мускулы, тогда в игру вступят северное и южное направления». Два российских военных блогера из отряда Вагнера сообщили, что украинские войска продвинулись вперед на северной и южной сторонах Бахмута, вынудив в четверг российские войска и бойцов Вагнера отступить в нескольких местах. «В ближайшие сутки, похоже, киевский режим начнет наращивать свои усилия на юге», — заявил известный российский военный блогер Евгений Поддубный. — написал он в своем Telegram-канале.. «Будем считать, что контратака противника началась». Александр Чупко Содействовал репортажам из Киева, и Анатолий Курманаев из Берлина.