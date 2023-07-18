Новости войны между Россией и Украиной: оперативные обновления

Во второй раз менее чем за год взрывы повредили мост, соединяющий Россию и Крым, к югу от украинского полуострова, незаконно аннексированного Москвой в 2014 году. Длина моста составляет 19 миль, и он включает в себя автомобильную и железнодорожную ветки, которые проходят рядом. . Сиде — хорошо охраняемый объект инфраструктуры, имеющий большое значение для России.

В первоначальных сообщениях указывалось, что взрывы, произошедшие в понедельник, не были такой силы, как те, что произошли в октябре прошлого года, когда в результате взрыва часть автомобильного моста рухнула в воду.

Что случилось?

Перед рассветом в понедельник высокопоставленный чиновник России в Крыму Сергей Аксенов объявил в приложении для обмена сообщениями Telegram, что движение по мосту через Керченский пролив остановлено из-за чрезвычайной ситуации.

Позже Контртеррористический комитет России заявил, что мост был сбит двумя морскими беспилотниками, что, по всей видимости, было двумя отдельными взрывами.

назначенный российским чиновником на юге Украины Владимир Рогов, написал в телеграмм Повреждены две нити моста. Российский чиновник сообщил, что в результате нападения была убита супружеская пара, а их дочь получила ранения.

Железнодорожное сообщение по мосту возобновилось до утра понедельника, но с задержками, сообщают российские государственные СМИ. На видео и фотографиях, проверенных The New York Times, видны повреждения на дороге, и российские официальные лица заявили, что водителям следует использовать альтернативные маршруты.

видео На видео, опубликованном крымским информационным каналом, виден поврежденный участок моста через Керченский пролив. кредит кредит… Крым24ТВ, через AFP — Getty Images

Что говорят Россия и Украина?

Российские официальные лица обвинили во взрывах Украину, а Национальный антитеррористический комитет России заявил, что расследует это как террористический акт.

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко раскритиковал нападение, не заявив прямо, что оно было совершено украинскими силами, в соответствии с политикой Киева, преднамеренно неясной в отношении ударов по территории, контролируемой Россией. Он описал нападение, используя термин «хлопок», который украинские официальные лица используют для описания взрывов на оккупированных Россией территориях.

«Мы с интересом наблюдаем, как один из символов путинского режима в очередной раз не справляется с военной нагрузкой», — говорится в заявлении г-на Дихтяренко. Оставить комментарий На сайте Укринформ.

Почему мост важен?

Мост через Керченский пролив, открытый в 2018 году, является жизненно важным маршрутом доставки товаров в Крым. Летом он также доставляет российских туристов на самые известные пляжи региона.

До того, как в феврале 2022 года началось полномасштабное вторжение, российские военные использовали мост для доставки грузов своим силам в регионе, в том числе в морской порт в Севастополе, где базируется Черноморский флот. С прошлого года мост также является важным каналом для подкреплений и снабжения для российских сил, которые контролируют территорию на юге Украины.

Для Кремля мост является символом связи, которую он пытается наладить между Крымом и Россией. Президент России Владимир Путин проехал на грузовике 12 миль, когда он был открыт, и через два месяца после того, как он был поврежден в октябре прошлого года, он снова проехал мимо, осматривая его для ремонта.

Каковы возможные последствия нападения?

На следующий день после разрушения моста в октябре прошлого года Россия начала воздушную кампанию, направленную на то, чтобы нанести ущерб энергоснабжению Украины, нанося удары по электростанциям и другой инфраструктуре беспилотниками и ракетами, которые длились несколько месяцев.

Украинцы празднуют любое нападение на мост. Но обструкция также служит военной цели, препятствуя усилиям России по снабжению своих сил, чтобы попытаться отразить украинское контрнаступление, начавшееся в прошлом месяце. Мост считается главной артерией для российских оккупационных сил в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях на юге Украины.

По словам военных экспертов, в последние месяцы Украина сделала нанесение ударов по российским логистическим объектам приоритетом своей военной стратегии и использовала ракеты, предоставленные Соединенными Штатами и другими союзниками.