Новости войны между Россией и Украиной: оперативные обновления и видеорепортажи

В среду украинские правительственные чиновники заявили, что ущерб, причиненный российским силам, «отключил» бывшую Чернобыльскую АЭС от внешнего электричества, в результате чего место самой страшной ядерной аварии в истории стало зависеть от электроэнергии от дизельных генераторов.

Международное агентство по атомной энергии, агентство ООН по ядерной энергии, заявило в среду, что не видит «какого-либо критического воздействия на безопасность» комплекса.

Американская ядерная ассоциация, профессиональная группа, согласилась. «Потеря власти — это серьезно, но не представляет угрозы для общества», — говорится в заявлении.

Но чиновники предупредили, что ситуация вокруг завода, где В одном из реакторов произошел взрыв и пожар В 1986 году было По-прежнему вызывает серьезную озабоченность.

Станция не производила электроэнергию с тех пор, как в 2000 году закрылся последний из ее четырех реакторов, но если ее генераторы перестанут работать, это может повлиять на хранение там большого количества радиоактивных ядерных отходов.

Поскольку завод был захвачен русскими войсками Вскоре после того, как в прошлом месяце началось вторжение, Международное агентство по атомной энергии заявило, что были перебои с потоком данных, которые оно автоматически получает от радиационных мониторов и других датчиков на станции.

Полное отключение электричества полностью отключило бы подачу, оставив экспертов агентства с небольшими знаниями о том, что там происходит, за исключением того, что можно собрать с помощью мобильных устройств. Во вторник Международное агентство по атомной энергии заявило, что потеряло связь с датчиками на станции.

Наиболее опасные отходы были обнаружены в Чернобыле на двух объектах.

Как это принято в ядерной энергетике, отработавшее топливо всех четырех реакторов хранится в бассейнах с водой, которые рассеивают тепло, выделяющееся при радиоактивном разложении топлива. Когда топливо только что удаляется из реактора, происходит сильное разложение и, следовательно, много тепла, поэтому электростанциям нужна энергия для работы насосов, которые циркулируют воду в хранилище для удаления избыточного тепла.

Международное агентство по атомной энергии заявило, что топливные сборки, используемые в Чернобыле, а их более 20 000, достаточно устарели, и циркуляционные насосы не нужны для их безопасности.

«Тепловая нагрузка бассейна хранения отработавшего топлива и объем охлаждающей воды в бассейне достаточен для поддержания эффективного отвода тепла без необходимости подачи электроэнергии», — говорится в сообщении ведомства.

Еще одним крупным источником ядерных отходов являются обломки самого разрушенного реактора. По оценкам, там осталось около 200 тонн топлива в виде лавообразной смеси с расплавленным бетоном, песком и химическими веществами, сброшенными в реактор во время аварии. Эта смесь находится во всем остатке реактора. Некоторые его части совершенно недоступны и изучены только от скуки.

Для работающего реактора требуются насосы, которые циркулируют воду вокруг активной зоны, охлаждая ее и гася ядерную реакцию, чтобы избежать плавления. В смешанных грязных остатках реактора нет охлаждающей воды, поэтому потеря мощности не повлияет на это.

Но в последние годы произошли аварии, когда в карманах этих топливосодержащих материалов спонтанно начинались ядерные реакции, что приводило к высоким уровням радиации. Без мониторинга — уровня влажности и радиации — рабочие не узнали бы, произошла ли какая-нибудь новая авария.

С 2017 года разрушенный реактор закрыт большой арочной конструкцией, предназначенной для локализации отходов и защиты от любого выброса радиации. Конструкция также предназначена для работы по вывозу отходов на долгосрочное хранение.

Объект получил лицензию на эксплуатацию от украинских властей только в прошлом году, так что эта работа только началась, и на ее завершение уйдут десятилетия. Есть много больших лебедок и другого специализированного оборудования, позволяющего бригадам работать безопасно. Без силы большая часть, если не вся, эта работа не может продолжаться.

В Минэнерго России в среду заявили, что Беларусь, граница которой проходит недалеко от Чернобыльской области, работает над восстановлением энергоснабжения комплекса от собственной сети.

Уильям Дж. И Иван Никибурнко Участие в подготовке отчетов.