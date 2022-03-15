Новости войны между Украиной и Россией в прямом эфире: Киев говорит, что «определенно есть место для компромисса» в переговорах на фоне намеков на уступки НАТО, но Путин сообщает более мрачную новость; Блэр: Запад не должен исключать военного вмешательства

Анализ: Джонсон больше сосредоточен на подрыве позиций Путина, чем на глобальном климатическом лидерстве

Ханна Томас Питер, репортер по изменению климата

Россия поставляет около 8% нефти Великобритании и 5% газа.

Мы не так уязвимы, как наши европейские коллеги, которые больше полагаются на Россию, особенно на газ, но отучить эту страну от углеводородов Владимира Путина остается проблемой.

Вот почему Борис Джонсон оказался в унизительном положении, отправившись в Саудовскую Аравию, страну, которая недавно казнила 81 человека за один день, чтобы попросить альтернативные поставки.

Вот почему правительство стремится конкретизировать детали новой стратегии энергетической безопасности Великобритании, которая, вероятно, будет включать новые инвестиции и обязательства в области возобновляемых источников энергии.

Солнечная, гидро- и ветровая энергия вместе взятые составляли почти 45% энергетического баланса Великобритании в прошлом месяце — цифра, которую правительство хочет увеличить.

Помимо атомной энергетики, которая в феврале составляла почти 15% энергетического баланса, эти источники энергии не зависят от капризов мирового рынка нефти и газа.

Это единственный долгосрочный способ решения трех важнейших задач: снижения цен на энергоносители, повышения энергетической безопасности и борьбы с изменением климата.

Но потребуется время, чтобы увеличить поставки возобновляемой энергии, поэтому мы также можем ожидать, что правительство объявит о возобновлении поддержки добычи нефти и газа в Северном море.

Это, вероятно, заставит климатических активистов, зеленое крыло Консервативной партии, скамейки лейбористов и других очень чувствовать себя некомфортно.

Но свод правил был уничтожен, и на данный момент Борис Джонсон больше сосредоточен на ослаблении власти Путина, чем на своем положении глобального климатического лидера.