Новости войны на Украине от 28 февраля: российские войска бомбят Харьков, Украина удерживает крупные города, переговоры заканчиваются без прекращения огня

Организация Объединенных Наций оценила число жертв среди гражданского населения на Украине после российского вторжения в более чем 100 человек, включая детей, в то время как 400 000 человек бежали от боевых действий, поскольку комиссар по правам человека заявил, что мир находится в «переломном моменте».

«Военное нападение на Украину ставит под угрозу бесчисленное количество жизней», — заявила Верховный комиссар по правам человека Мишель Бачелет на 49-й сессии Совета в Женеве.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 102 погибших в ходе конфликта с утра четверга до вечера воскресенья, в том числе семерых детей, и 304 раненых.

«Большинство этих мирных жителей были убиты взрывным оружием с большой площадью поражения, в том числе обстрелами из тяжелой артиллерии, реактивными системами залпового огня и ударами с воздуха», — заявила Бачелет в понедельник. «Боюсь, реальные цифры намного выше.

«Тем временем миллионы мирных жителей, в том числе уязвимые и пожилые люди, вынуждены собираться в различных формах укрытий, таких как станции метро, ​​чтобы избежать взрывов», — сказала она.

По сообщению Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), с утра четверга из Украины бежали 422 000 человек, и еще больше перемещенных лиц внутри страны.

Бачелет сказала, что заседание совета в понедельник проходит в то время, когда требуется «сильное и дальновидное руководство».

«На протяжении всей истории были моменты глубокого притяжения, отрезающие ход событий между «до» и «после», которые очень разные и более пагубные», — сказала она. «Мы находимся в таком переломном моменте».