Новости войны Украины и России: оперативные обновления

Поскольку вторжение России в Украину находится в центре внимания Организации Объединенных Наций, Соединенные Штаты заявили в понедельник, что вышлют 12 российских дипломатов из миссии Москвы при Организации Объединенных Наций, заявив, что они на самом деле были агентами разведки, которые шпионили за Соединенными Штатами.

«Мы начинаем процесс высылки 12 агентов разведки из российской миссии, которые злоупотребили правами на проживание в США, участвуя в шпионской деятельности, наносящей ущерб нашей национальной безопасности», — говорится в заявлении миссии США при ООН. .

Ее посол в ООН Василий Небензя заявил журналистам, что Россия может ответить «по одному», то есть выслать американцев.

«Это не наш выбор», — сказал он. «Это не мы начали».

Г-н Небензя, который узнал о высылке, когда ему позвонили во время пресс-конференции, сказал, что российским дипломатам дали срок до 7 марта, чтобы покинуть Соединенные Штаты.

Этот шаг является частью более масштабных усилий по дипломатической и экономической изоляции России после ее вторжения в Украину на прошлой неделе. Многие страны ввели экономические санкции в отношении российских должностных лиц и организаций, компании заключают деловые сделки с Россией, а некоторым россиянам запрещено посещать спортивные и культурные мероприятия.

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провела в понедельник редкую экстренную специальную сессию, которая, как ожидается, продолжится во вторник и среду, потому что длинный список стран хотел выступить. Западные страны, выступившие в понедельник, упрекнули не только Россию, но и Беларусь в пособничестве вторжению.

Ожидается, что в среду совет проголосует за резолюцию, осуждающую российское вторжение и призывающую к прекращению боевых действий. Голосование по резолюции, которая имела бы политический вес, но не носило бы обязательной юридической силы, могло бы стать мерой изоляции России.

В своем вступительном слове Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш сказал: «Боевые действия в Украине должны прекратиться. Они бушуют по всей стране, с воздуха, суши и моря. Они должны прекратиться сейчас же».

Г-н Гутерриш сказал, что Организация Объединенных Наций активизирует усилия по реагированию на гуманитарный кризис, вызванный вторжением, и Совет Безопасности Организации Объединенных Наций провел в понедельник экстренное заседание, посвященное этому кризису.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил Совету Безопасности, что ООН готовится к тому, чтобы до четырех миллионов беженцев покинули Украину, и 520 000 человек уже сделали это. «Я редко видел такой невероятно растущий исход, крупнейший в Европе со времен Балканской войны», — сказал он за 30 лет работы в сфере международной гуманитарной помощи.

Мартин Гриффитс, заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, сообщил Совету, что 160 000 украинцев были перемещены внутри страны и что было по меньшей мере 406 жертв среди гражданского населения, из которых 102 были убиты.

«Мы очень, очень обеспокоены тем, что мы видим на улицах некоторых крупных городов Украины», — сказал г-н Гриффитс. «Со временем мы выясним, кто что сделал и кто нарушил требования международного права».

Африканские члены Совета безопасности заявили, что получили заверения в том, что африканцы, пытающиеся бежать из Украины, подвергаются дискриминации и им не разрешается пересекать границу.

Постоянный представитель Кении в ООН Мартин Кимани предостерег от введения против России коллективных санкций, которые равносильны «тотальной блокаде» и угрожают наказанием гражданскому населению.