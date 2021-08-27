Новости дня 3, когда Кадина Кокс выигрывает золото в гонке на время на 500 метров с еще двумя золотыми в пуле.

sОлимпийская звезда Кадена Кокс надеется вдохновить будущее поколение черных велосипедистов, продемонстрировав, что этот вид спорта предназначен не только для «белых мужчин среднего класса».

Кокс вписала свое имя в учебники истории на Рио-2016, установив мировой рекорд по пути к завоеванию золота в испытании C4-5 на 500 м один раз, а затем повторив свой подвиг в соревновании по легкой атлетике T38 на 400 м.

30-летний футболист будет защищать свои мультиспортивные титулы в Токио, начиная с велодрома в пятницу.

Кокс, родившаяся в Лидсе, у которой ямайские родители, признает, что в велосипедной элите наблюдается явный недостаток разнообразия, и уже намеревалась изменить это, создав свою собственную Академию KC.

Она считает, что необходимо больше примеров для подражания, и стремится дать больше вдохновения в Японии после того, как гонщик BMX Кай Уайт выиграл серебряную медаль в прошлом месяце на Олимпийских играх.

«В британских байках есть ограниченное количество: есть я, есть Ки, есть Куэллан (Исидор), это другой BMX, который не участвовал в (Олимпийских) играх, и это вроде того», – сказала она.

«Людей разного происхождения не так много. Я основал Академию велоспорта, чтобы попытаться привлечь больше людей с BAME к велоспорту.

«У нас есть пара велосипедистов, которые в настоящее время продвигаются вверх по мировому рейтингу и надеются быть в команде в течение следующих нескольких лет.

«Приятно, что Ки здесь, он выиграл медаль, и вся страна его увидела, это как:« Если Ки может это сделать, то и я смогу »».

«И я всегда говорю, что это видение – если вы видите кого-то, кто выглядит так, как будто вы что-то делаете, вы думаете, что сможете воплотить это в жизнь.