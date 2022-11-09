Новости Дональда Трампа в прямом эфире: ДеСантис встречает аплодисментами в 2024 году после победы во Флориде, поскольку Трамп «трясет» обещаниями облить его грязью

«Приготовьтесь»: Трамп говорит, что «очень вероятно» снова баллотироваться в президенты в 2024 году
Губернатор-республиканец Флориды Рон ДеСантис переизбран на второй срок, несмотря на зловещую предвыборную угрозу со стороны Дональда Трампа, согласно прогнозам Ассошиэйтед Пресс.
Трамп предупредил, что ДеСантис «может сильно навредить себе», если попытается баллотироваться в президенты в 2024 году, как многие и предсказывали.
Трамп не поздравил г-на ДеСантиса более 90 минут АП Он призвал к участию в гонке, хотя ранее в тот же день заявил журналистам, что голосовал за него в своем родном округе во Флориде.
Между тем, сам бывший президент не терял времени даром, выдвигая беспочвенные обвинения в фальсификации результатов голосования и призывая своих последователей к протестам до закрытия промежуточных выборов.
У его группы, похоже, была очень разочаровывающая ночь. Несмотря на мрачный рейтинг одобрения Джо Байдена, Республиканская партия потеряла важное место в Сенате Пенсильвании и изо всех сил пытается получить два других места, необходимых ей для контроля над комнатой. Тем временем Палата представителей все еще играет, а демократы занимают большее, чем ожидалось, количество слабых мест по всей стране.
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Еще одна причина для беспокойства Трампа
Расстроенная и униженная Республиканская партия — далеко не единственная проблема Дональда Трампа после неожиданных результатов прошлой ночи. Как заявил Кайл Чейни из Politico, теперь есть два полных года, за которые он может проглотить бесчисленные юридические проблемы:
Среди самых устрашающих фигур для бывшего президента — генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс, которая подает в суд на него и его компанию за якобы участие в многомиллионном налоговом мошенничестве в их бизнесе с недвижимостью. Как и ожидалось, прошлой ночью ее легко переизбрали. Маруше Муфзар Отчеты:
Эндрю Нотти9 ноября 2022 г. 11:30
Джей Ди Вэнс исключил Трампа из победной речи
Одной из историй успеха Дональда Трампа на предварительных выборах в этом году стал кандидат в Сенат от штата Огайо, а ныне избранный сенатор Дж. Д. Вэнс, который поднялся на вершину поля после того, как поддержал бывшего президента, но то, как он выиграл свою гонку, упустил самую очевидную возможность выразить свою позицию. благодарность:
В отличие от многих кандидатов от правых, борющихся за слабые места, Вэнс никогда не уклонялся от риторики в стиле Трампа на всеобщих выборах, вместо этого удвоив свои позиции на нескольких относительно крайних позициях.
Эндрю Нотти9 ноября 2022 г. 10:58
ICYMI: Трамп признается, что голосовал за Рона ДеСантиса
Трамп собирается проголосовать во вторник в Палм-Бич, штат Флорида.
Бывший президент в сопровождении своей жены Мелании кратко поговорил с журналистами, выходя с избирательного участка, и сообщил, что проголосовал за переизбрание своего соперника Рона ДеСантиса.
«Я думаю, у нас будет отличная ночь, это будет здорово для страны», — сказал он о предстоящих выборах.
«Неважно, за кого вы голосуете, вы должны голосовать. Это очень важно. Это будут очень важные выборы.
«Надеюсь, все произойдет правильно».
Трамп также застенчиво ответил на вопрос о своих электоральных амбициях в 2024 году, проигнорировав еще один намек на то, когда он может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента.
«Я думаю, во вторник [15 November] Для многих это будет очень волнующий день, и я с нетерпением жду встречи с вами в Мар-а-Лаго», — сказал он.
Независимый У Густава Киландера есть еще:
Меган Шитс9 ноября 2022 г. 09:00
Союзники Трампа крупно выигрывают
Какими бы ни были общие результаты, многие из личных союзников Трампа преуспели в сегодняшнем голосовании.
Марко Рубио, Мэтт Гетц, Джей Ди Вэнс и бывший помощник Трампа по связям с общественностью Сара Хакаби Сандерс — все они наслаждались хорошими выступлениями, — написал мой коллега. Джон Боуден в Вашингтоне, округ Колумбия.
Ио Дудс9 ноября 2022 г. 07:54
ICYMI: Трамп развязывает Truth Social после голосования
Отдав свой голос во Флориде, Дональд Трамп опубликовал множество постов, связанных с выборами, в Truth Social.
В одном он описал всех кандидатов, которых он поддерживал в этом избирательном цикле, назвав их поддержку «беспрецедентным успехом Трампа».
Затем он написал: «Из Аризоны приходят сообщения о том, что машины для голосования не работают должным образом в районах с большинством республиканцев / консерваторов. Может ли это быть правдой, когда подавляющее большинство республиканцев ждали сегодня, чтобы проголосовать? Мы снова играем? не вставай.» С этим!!!»
В другом посте бывший президент добавил: «Все, выходите и голосуйте. Сделайте Америку снова великой!»
Затем последовало: «Пенн Стейт только что объявил, что определение победителя может занять несколько дней. Это возмутительно!»
Еще одна большая проблема — расписание избирателей в Аризоне. выглядит знакомо???»
«Положение с заочным голосованием в Детройте действительно плохое. Люди приходят голосовать только для того, чтобы сказать: «Извините, я на самом деле голосовал». Это происходит толпами, и в других местах тоже. Протест, протест, протест!»
«Округ Марикопа в Аризоне кажется полной катастрофой для честности избирателей. Точно так же Детройт (конечно!), Пенсильвания и другие места. Не охвачены Fake News Media!»
Меган Шитс9 ноября 2022 г. 07:00
Кто появится как настоящий король Майи?
Кто станет настоящим королем Маги после того, как сегодня уляжется пыль? мой коллега Эндрю Банкомб Исследует растущее соперничество между Дональдом Трампом и Роном ДеСантисом.
«На этой неделе появились два явных признака того, что Трамп может чувствовать угрозу со стороны молодого ДеСантиса, получившего образование в Йельском университете», — написал Эндрю.
В субботу он проверил прозвище для губернатора Флориды — «Рон ДеСанктимониус» — такое, которое он дал, когда почувствовал угрозу со стороны «Мошеннической Хиллари» Клинтон, «Маленького Марко» Рубио и «Лживого Теда» Круза…
Когда ДеСантис в дебатах с Кристом отказался взять на себя обязательство отбыть полный второй срок в случае избрания, говорит Тодд Бильдт, профессор политологии в Университете Джорджа Вашингтона, это подтвердило широко распространенное мнение, что он планирует баллотироваться на пост президента.
Ио Дудс9 ноября 2022 г. 06:09
ICYMI: Трамп решает вопрос с помидорами
предыдущий президент Дональд Трамп спокойно поселился иск против него перед протестующие которые якобы были избиты агентами частных служб безопасности через несколько дней после того, как он объявил о своей первой президентской кампании в 2016 году.
Адвокаты Трампа и протестующих сообщили NBC News, что дело было урегулировано после того, как присяжные были выбраны для судебного разбирательства в зале суда Бруклина.
Адвокат, представлявший протестующих, Бенджамин Дектер, сказал, что урегулирование стало «прекрасным днем» для его клиентов, которых он описал как «пожизненных общественных активистов… которые отстаивали право на свободу слова на общественном тротуаре и судим» в течение семи лет.
«Сегодня вопрос решен на условиях, которые их очень устраивают», — добавил он.
Эндрю Файнберг У него больше.
Меган Шитс9 ноября 2022 г. 05:30
«Эти результаты комичны».
Настроение стало кислым Онлайн-сообщества сторонников ТрампаПользователи уже обвиняют фальсификацию выборов в более слабых, чем ожидалось, результатах Республиканской партии.
«Эти находки комичны», — написал один из постеров The Donald, который изображает себя преемником запрещенной доски TheDonald на Reddit. «Нет никакой логики или причины. Вы не получаете взрыв от округов во Флориде, а затем волшебным образом пересекаете границы штата на «высококонкурентную» территорию в Джорджии».
Пенсильвания, Аризона, Джорджия и Нью-Йорк были отмечены как предполагаемые центры мистификаций (чтобы было ясно, нет никаких доказательств широко распространенных фальсификаций на выборах в сегодняшнем голосовании).
«Они продолжают находить голоса за Веттерфа *** в сфальсифицированной Пенсильвании», — сказал один из пользователей, имея в виду кандидата в Сенат от Демократической партии Джона Феттермана. «Они на 100% готовы ограбить ради нее Грузию. [Raphael] Другой сказал.
Один пользователь был удивлен очевидной победой губернатора Нью-Йорка Кэти Хоххол, заявив: «В Божьей зеленой земле нет абсолютно ничего». [Kathy] Хоукул победил… вся гребаная карта красная, кроме трех провинций. (В большинстве округов Нью-Йорка действительно есть немного республиканского права, но примерно 43 процента населения штата живет в темно-синем Нью-Йорке.)
Несколько пользователей обвинили республиканцев в рассеивании экстремистской энергии Трампа.
Один сказал: «Национальная партия Республиканской партии, МакКоннелл, Маккарти получили желаемые результаты». «Сегодня вечером все было направлено на то, чтобы разделить партию и подавить популизм в партии. И они сделали это. Трамп будет баллотироваться, но, вероятно, не должен после сегодняшнего вечера».
Другой сказал: «Трамп дал Республиканской партии победное послание с 2015 года. Вместо того, чтобы работать с ним, они работали против него на каждом этапе пути. Эти выборы доказали, что они больше сделали для того, чтобы остановить кандидатов от «Америка прежде всего», чем от радикальных демократов».
Ио Дудс9 ноября 2022 г. 05:06
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Дональд Трамп обвинил в очевидном поражении кандидата от Нью-Гэмпшира в Сенат США Дон Болдук О его недостаточном увлечении так называемой Большой ложью.
«Дон Болдок был очень хорошим парнем, но сегодня вечером он проиграл, когда после своей крупной победы на праймериз он отказался от своей давней позиции в отношении фальсификации выборов на президентских праймериз 2020 года», — сказал Трамп в программе Truth Social Now. (Похоже, что «первичные» — это опечатка в слове «выборы»).
«Если бы он оставался сильным и честным, он бы легко победил. Уроки усвоены!»
Мистер Болдок, бывший бригадный генерал армии США, был проинформирован некоторыми как потенциальный победительно теперь похоже, что она проиграет нынешней демократии Мэгги Хассан.
Во время республиканских праймериз г-н Болдук ложно заявил, что г-н Трамп выиграл президентские выборы 2020 года, но изменить свою позицию После победы в номинации.
Если кому интересно, мистер Трамп до сих пор ничего не сказал о победе Рона Диентиса во Флориде.
Ио Дудс9 ноября 2022 г. 04:44
Линдси Грэм говорит, что у Трампа будет фора в 2024 году
Сенатор от Южной Каролины и союзник Трампа Линдси Грэм Он сказал, что бывший президент будет участвовать в гонке 2024 года самостоятельно, независимо от того, что решит Рон ДеСантис.
На вопрос о расцветающем соперничестве между Доном Роном Новости NBC Г-н Грэм сказал: «Я так думаю. Президент Трамп, если он объявит на следующей неделе, что, я думаю, он, вероятно, сделает, у него будет около шести месяцев».
«У него есть шанс получить стену денег, [lot] От поддержки это дело закрыли. И если это не удастся, я думаю, многие люди побегут.
«Но ему будут делать инъекции в течение четырех или пяти месяцев, где он будет делать это для себя, и мы посмотрим, как он это сделает».
Комментируя более общие результаты республиканцев, которые не были такими сильными, как указывали некоторые опросы, Грэм сказал: «Это определенно не волна, но я думаю, что это будет очень хорошая ночь».
Ио Дудс9 ноября 2022 г. 04:12
«Гордый фанат пива. Безумно скромный фанатик еды. Обычный интернет-энтузиаст».