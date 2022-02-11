Новости зимних Олимпийских игр, результаты и оперативные обновления, день 7

Микаэла Шиффрин, оправившись от двух провальных выступлений и начав Олимпийские игры в пятничном супергиганте, сказала, что чувствует «намного больше оптимизма прямо сейчас».

«Я чувствую себя намного более позитивно и немного легче после катания на лыжах в супергиганте, зная, что это не так сложно», — сказала она NBC. В то время Шиффрин была на девятом месте на мероприятии, и из 44 участников оставалось еще около 20 участников.

Это означало, что Шиффрин не собиралась получать медаль в этом соревновании, но просто добраться до подножия холма и выглядеть конкурентоспособным в процессе было своего рода победой для американской звезды. Бывшая олимпийская чемпионка как в слаломе, так и в гигантском слаломе, Шиффрин шокирующе рано сошла с лыж на обоих соревнованиях в Пекине, и в начале этой недели не было сразу ясно, вернется ли она на лыжи сразу же на следующей неделе. Альпийское событие, супер-G.

После признания NBC, что она «много задавала вопросов в последние дни», Шиффрин заявила: «Я думаю, что сегодня я доказала себе, что я все еще могу немного доверять своим инстинктам, и это действительно очень важно».

В то же время она рассказала, что еще не полностью оправилась от шока, вызванного ее быстрым уходом в двух первых гонках.

«Сейчас это действительно больно, и я чувствую разочарование от GS и слаломной гонки», — сказала она. «Это разочарование огромно, и я знаю, что многие люди его чувствуют, и мне жаль, что я подвела себя или подвела мир. В основном, я чувствую себя плохо, потому что я хотел проехать всю трассу, и я хотел проехать хорошо. Это была моя самая большая цель, и я действительно не смог этого сделать». READ Звезда НХЛ взял отпуск после того, как российский репортаж оставил его «потрясенным и встревоженным» - WISH-TV | Новости Индианаполиса | Погода Индиана

Об излиянии поддержки, которую она получила после тех двойных поражений, Шиффрин сказала: «Я не чувствую, что заслуживаю этого. Это было безумие, сколько людей протянули руку, пытаясь подбодрить меня. Каждый раз, когда кто-то отправляет сообщение, я просто думаю: «Тебе не нужно тратить на меня свое время, потому что со мной все будет в порядке». Я имею в виду, что у меня есть олимпийские медали, и у меня был большой успех и много триумфальных моментов, и мне есть чему радоваться за последние годы».

Позже в интервью Шиффрин сказала: «Я никогда не ожидала, что в этот момент — вы знаете, я сильно отстаю на Олимпийских играх — почувствую, что люди могут быть такими добрыми. Я бы никогда не ожидал этого.