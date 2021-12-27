Новости из России: Вы пропустили выходные

Мониторинг прав собственности заблокирован Россия заблокировала сайт наблюдателя ОВД-РТИ, который отслеживает протесты оппозиции и оказывает юридическую поддержку жертвам политических преследований, заявив, что он пропагандирует терроризм и экстремизм. В субботу медиа-контролер Роскомнадзора подтвердил, что сайт ОВД-Инфо был заблокирован после того, как Московский областной суд постановил, что деятельность группы была направлена ​​на пропаганду «терроризма и экстремизма» в России. Войска были выведены Россия объявила в субботу, что 10 000 военнослужащих завершили месячные учения возле Украины, на фоне обвинений Запада в том, что Москва планировала вторжение на своего бывшего советского соседа. В заявлении Минобороны говорится, что учения войск Южного военного округа прошли в южных регионах, включая Ростов, Краснодар и Крым, которые захватили Москву у Украины в 2014 году.

Заседание НАТО Представитель коалиции заявил в воскресенье, что президент НАТО Йенс Столтенберг созвал заседание Совета Россия-НАТО в следующем месяце и связался с Москвой, чтобы обеспечить его прибытие. «Мы поддерживаем связь с Россией», — сказал Столтенберг на встрече 12 января в Москве, где Москва выдвинула свои более широкие требования безопасности, сказал неназванный представитель НАТО. В МИД России заявили Учитывать Предложение НАТО ожидается 12 января. Газовые игры Российская энергетическая компания «Газпром» опровергла утверждения о том, что Москва ограничивает поставки газа в Европу по трубопроводу Ямал-Европа, и осудила перепродажу немецкого газа в Польшу. На этой неделе трубопровод работал в реверсивном режиме, и в общих отчетах предполагалось, что газ отправлялся из Германии в Польшу, поскольку цены на газ в Европе росли.

Коспром



Чеченское угнетение Шесть активистов чеченской оппозиции, критикующих руководство регионального лидера Рамзана Кадира, заявили, что их родственники исчисляются десятками. Задержан или похищен выходные дни. По оценке юриста группы по борьбе с пытками Абубакара Янгульпева в Instagram, по меньшей мере 41 из его родственников был арестован неизвестными лицами в черной форме, а их паспорта и телефоны были конфискованы. Рождественские новости READ Президент Литвы: санкций России пока недостаточно | Новости | Д.В. В субботу перед посольством США в Москве проект «Дядя Сэм» пожелал Рождества и перечислил ряд достижений России, чтобы объявить, что «Великая Россия возродилась заново» после распада Советского Союза 30 лет назад. В проекте упоминаются Олимпийские игры в Крыму и Сочи в России в 2014 году, чемпионат мира по футболу в 2018 году и первая в России плавучая атомная электростанция имени академика Ломоносова.

Рождественский троллинг в Посольстве США в Москве: «Крым, Олимпиада, Анкара А5, плавучая атомная электростанция, чемпионат мира по футболу. Великая Россия возродилась заново!» pic.twitter.com/JodZo5nQtN — Алек Лун (@ASLuhn) 25 декабря 2021 г.