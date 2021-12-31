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Германия отвергает мандат России в области региональной безопасности НАТО и предупреждает «Серьезные обстоятельстваВ минувшие выходные напряженность нарастала из-за столкновений на Украине из-за российского газопровода «Северный поток — 2».
После мобилизации около 100 000 военнослужащих возле Украины Россия в пятницу обнародовала планы по ограничению роли США и НАТО в бывшем Советском Союзе и Восточной Европе, призвав к безотлагательным переговорам с Вашингтоном.
Сверхзвуковые патрули
Россия отправила два дальних бомбардировщика Ту-22М3 с ядерным оружием Патруль В субботу небо упало на Беларусь в третий раз за месяц, поскольку западные страны выразили обеспокоенность по поводу концентрации российских войск возле Украины.
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Маги повторил предыдущие предупреждения президента Александра Лукашенко о том, что Минск может согласиться на использование ядерного оружия в ответ на возможные операции НАТО в Польше.
‘Охота’ на россиян
Швейцарский суд Депортированный Владислав Клюшин, российский магнат службы наблюдения за СМИ и кибербезопасности, в субботу отправился в Соединенные Штаты, чтобы столкнуться с обвинениями в инсайдерской торговле на миллионы долларов.
Россия обвинила Вашингтон в «охоте» на российских граждан в третьих странах.
Возвращение с орбиты
Японский миллиардер вернулся на Землю в понедельник после 12-дневного пребывания на Международной космической станции, где он снял видеоролики о выполнении повседневных дел, в том числе о чистке зубов и посещении туалета.
Интернет-магнат моды Юсаку Месава и его помощник Йошо Хирано парашютируют с российским астронавтом Александром Мисуркиным на лужайке Казахстана во время предполагаемой посадки в понедельник в 03:13 по Гринвичу.
Клоун оргия
Отмеченные наградами комиксы Sunday продемонстрировали искусство клоуна и сорванцов в их честь. РоссияЯркой звезде цирка Юрию Николаю до конца недели исполнится 100 лет.
Артисты со всего мира на гала-вечере в Санкт-Петербурге, втором по величине городе страны. Россия, Италия, Бразилия и Мексика развлекали публику сценками и представлениями животных с участием пуделей и уток.
Отчет предоставлен AFP.
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