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Германия отвергает мандат России в области региональной безопасности НАТО и предупреждает «Серьезные обстоятельстваВ минувшие выходные напряженность нарастала из-за столкновений на Украине из-за российского газопровода «Северный поток — 2».

После мобилизации около 100 000 военнослужащих возле Украины Россия в пятницу обнародовала планы по ограничению роли США и НАТО в бывшем Советском Союзе и Восточной Европе, призвав к безотлагательным переговорам с Вашингтоном.

Сверхзвуковые патрули

Россия отправила два дальних бомбардировщика Ту-22М3 с ядерным оружием Патруль В субботу небо упало на Беларусь в третий раз за месяц, поскольку западные страны выразили обеспокоенность по поводу концентрации российских войск возле Украины.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Маги повторил предыдущие предупреждения президента Александра Лукашенко о том, что Минск может согласиться на использование ядерного оружия в ответ на возможные операции НАТО в Польше.