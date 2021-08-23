Новости из России: Вы пропустили выходные

Репрессии в СМИ

Россия в пятницу зарегистрировала независимую телекомпанию Dodge и разведывательный сайт под названием Stories (Istoris) совместно с «Иностранными агентами» и Ассоциацией внештатных журналистов.Четвертый сектор«На следующий день.

В субботу полиция задержала по меньшей мере девять журналистов независимых магазинов в центре Москвы.

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В пятницу Великобритания и США обвинили Москву в первой годовщине отравления рядом со смертью критика Кремля Алексея Навального, который заключил в тюрьму семерых российских чиновников.

Физические лица – все сотрудники российской службы внутренней безопасности ФСБ, после КГБ – теперь сталкиваются с ограничениями на поездки и ограничения на поездки.