Новости из России: Вы пропустили выходные

Репрессии в СМИ
Россия в пятницу зарегистрировала независимую телекомпанию Dodge и разведывательный сайт под названием Stories (Istoris) совместно с «Иностранными агентами» и Ассоциацией внештатных журналистов.Четвертый сектор«На следующий день.
В субботу полиция задержала по меньшей мере девять журналистов независимых магазинов в центре Москвы.
‘Очистить сообщение’
В пятницу Великобритания и США обвинили Москву в первой годовщине отравления рядом со смертью критика Кремля Алексея Навального, который заключил в тюрьму семерых российских чиновников.
Физические лица – все сотрудники российской службы внутренней безопасности ФСБ, после КГБ – теперь сталкиваются с ограничениями на поездки и ограничения на поездки.
Место в болячке
Президент Украины Владимир Геленский в воскресенье предупредил канцлера Германии Ангелу Меркель, что строительство трубопровода Nortstream 2, по которому газ в Россию будет скоро завершено, является «опасным геополитическим оружием».
Комментарии прозвучали, когда два лидера в последний раз встречались в Киеве перед тем, как Меркель покинула свой пост, через 16 месяцев после ее заключительных переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
Пятничные молитвы
Не менее 600 задержанных в мечети задержаны за сбор паспортных проверок и биометрических данных в подмосковном городе Кодельниках. Сказал Государственные СМИ поздно вечером в пятницу.
Другие магазины со ссылкой на очевидцев и прокуроров заявили, что власти срывали пятничные молитвы, не допускали верующих в мечеть и иногда требовали деньги в обмен на их освобождение.
Убежище плавание
Россиянин проплыл 20 километров до Японии от спорных Курильских островов в поисках политического убежища. Отчет В воскресенье японские СМИ сообщили, что мужчина присутствовал. Были задержаны На Хоккайдо.
Должностные лица в администрации Юшно-Курильска Сказал Беженец, уроженец Урала, получил бесплатную землю на острове Курил Кунашир в рамках плана России по возрождению своего Дальневосточного региона.
Включает отчеты от AFP.
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