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Новости из России: Вы пропустили выходные

23 августа, 2021
Vsevolod Egorov

Репрессии в СМИ

Россия в пятницу зарегистрировала независимую телекомпанию Dodge и разведывательный сайт под названием Stories (Istoris) совместно с «Иностранными агентами» и Ассоциацией внештатных журналистов.Четвертый сектор«На следующий день.

В субботу полиция задержала по меньшей мере девять журналистов независимых магазинов в центре Москвы.

‘Очистить сообщение’

В пятницу Великобритания и США обвинили Москву в первой годовщине отравления рядом со смертью критика Кремля Алексея Навального, который заключил в тюрьму семерых российских чиновников.

Физические лица – все сотрудники российской службы внутренней безопасности ФСБ, после КГБ – теперь сталкиваются с ограничениями на поездки и ограничения на поездки.

Владимир Желенский
Президент. gov.ua

Место в болячке

Президент Украины Владимир Геленский в воскресенье предупредил канцлера Германии Ангелу Меркель, что строительство трубопровода Nortstream 2, по которому газ в Россию будет скоро завершено, является «опасным геополитическим оружием».

Комментарии прозвучали, когда два лидера в последний раз встречались в Киеве перед тем, как Меркель покинула свой пост, через 16 месяцев после ее заключительных переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Пятничные молитвы

Не менее 600 задержанных в мечети задержаны за сбор паспортных проверок и биометрических данных в подмосковном городе Кодельниках. Сказал Государственные СМИ поздно вечером в пятницу.

Другие магазины со ссылкой на очевидцев и прокуроров заявили, что власти срывали пятничные молитвы, не допускали верующих в мечеть и иногда требовали деньги в обмен на их освобождение.

Один из Курильских островов, Россия Анатолий Хрущев, ВНИРО Россия
Один из Курильских островов России
Анатолий Хрущев, ВНИРО Россия

Убежище плавание

Россиянин проплыл 20 километров до Японии от спорных Курильских островов в поисках политического убежища. Отчет В воскресенье японские СМИ сообщили, что мужчина присутствовал. Были задержаны На Хоккайдо.

Должностные лица в администрации Юшно-Курильска Сказал Беженец, уроженец Урала, получил бесплатную землю на острове Курил Кунашир в рамках плана России по возрождению своего Дальневосточного региона.

Включает отчеты от AFP.

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