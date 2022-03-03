Новости и видео о войне между Украиной и Россией: оперативные обновления

Анна Нетребко, российская сопрано, не появится в Метрополитен-опера в этом или следующем сезоне после того, как не выполнила требование компании дистанцироваться от президента России Владимира Путина, который ведет войну с Украиной.

Об окончании ангажементов г-жи Нетребко, о котором музей объявил в четверг, последовало после того, как оперная труппа, сославшись на вторжение России в Украину, заявила, что больше не будет нанимать артистов, поддерживающих г-на Путина. Хотя в последние дни госпожа Нетребко делала заявления с критикой войны, она хранила молчание в отношении российского президента, которого она в прошлом поддерживала на переизбрании.

«Это большая художественная потеря для музея и оперы», — заявил генеральный директор компании Питер Гелб. «Анна — одна из величайших певиц в истории Метрополитена, но с Путиным, убивающим невинных жертв на Украине, пути вперед не было».

Г-жа Нетребко не сразу ответила на запрос о комментариях через своих представителей.

Хотя объявление в четверг включало только два сезона, Гелб сказал в интервью в четверг, что маловероятно, что г-жа Нетребко вернется, чтобы петь с компанией.

«Трудно представить сценарий, в котором вы вернетесь к мертвым», — сказал он.

Разрыв г-жи Нетребко с Метрополитеном, где она выступила почти в 200 спектаклях за последние 20 лет и стала примадонной мейнстрима, стал ошеломляющим преображением одной из крупнейших мировых оперных звезд. На протяжении многих лет она время от времени выражала свою поддержку г-ну Путину, а в 2014 г. Его сфотографировали с флагом пророссийских сепаратистов на Украине..

Ее уход из крупнейшего в Америке учреждения исполнительского искусства произошел на фоне более широкой негативной реакции на некоторых российских артистов за их связи с Путиным, что подняло непростые вопросы о том, как далеко должны заходить художественные организации, требуя от артистов публичных заявлений.

Ранее на этой неделе Валерий Гергиев, российский дирижер, долгое время связанный с г-ном Путиным, был отстранен от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра после того, как отказался осудить вторжение в Украину.

Г-н Гергиев публично поддерживал г-на Путина, в том числе давая концерты дома и за границей. В 2008 году он провел концерт в Южной Осетии, отколовшемся от Грузии регионе, а в 2016 году он провел еще один концерт в Пальмире в Сирии, после того, как она была отбита сирийскими и российскими войсками. Его международные выступления почти прекратились с тех пор, как Россия вторглась в Украину.

Поскольку связи г-жи Нетребко с г-ном Путиным нарастали, она резко отменила выступления в Театре Ла Скала в Милане, Цюрихской опере и Эльбской филармонии в Гамбурге, Германия. Ее публичные заявления чередовались между осуждением войны и заявлениями о том, что неправильно просить русских художников осудить их правительство.

Во вторник госпожа Нетребко разместила фотографию на Инстаграм О себе с господином Гергиевым, улыбаясь после выпускного бала. Затем она написала в отдельном посте: «Как я уже сказала, я против этой глупой агрессивной войны и призываю Россию прекратить эту войну сейчас, чтобы спасти нас всех. Нам нужен мир сейчас». Оба поста впоследствии были удалены.

В воскресенье Метрополитен объявил, что не будет связываться с исполнителями или другими учреждениями, которые выразили поддержку г-ну Путину. В интервью в четверг Гелб защитил позицию Метрополитена, заявив, что компания по-прежнему будет приветствовать многих российских артистов и исполнять русскую музыку. Он отметил, что в настоящее время в Метрополитене идет репетиция постановки «Евгения Онегина» Чайковского, в которой участвуют несколько российских артистов.

«Мы не занимаемся художественной охотой на ведьм, — сказал он. «Мы не берем интервью и не расспрашиваем артистов об их позиции».

Это решение означает, что Метрополитен, вероятно, прекратит свое сотрудничество с московским Большим театром, включая новую постановку оперы Вагнера «Лоэнгрин», которая должна выйти на экраны в следующем сезоне. В четверг Гелб заявил, что оперный театр решил создать собственную коллекцию и изготовить костюмы для этого спектакля — задачи, которые должен был выполнять Большой театр.

«Я надеюсь, что отношения между туристами и Большим в какой-то момент возобновятся», — сказал Гелб. Но я не вижу никакого текущего или немедленного решения. Пока Путин принимает решения, этого не произойдет».

Г-жа Нетребко будет заменена в предстоящих спектаклях Пуччини «Турандот» Людмилой Монастерской, украинским сопрано. Метрополитен не сразу объявил о замене возрожденного Верди «Дон Карло» в следующем сезоне.