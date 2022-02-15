Норвежцы Сторла Хольм Лигрид, Тарджи Бё, Йоханнес Тиннес Бё и Феттель Сгастад Кристиансен празднуют победу в мужской биатлонной эстафете 4х7,5 км во вторник. (Джоэл Самад/AFP/Getty Images)

Норвегия завоевала золото в захватывающем финише мужской биатлонной эстафеты 4 х 7,5 км во вторник со временем 1:19:50,2.

Олимпийский комитет России, казалось, был готов выиграть золотую медаль после того, как вышел вперед в гонке, но Эдуард Латыпов промазал четыре из своих пяти бросков, положив конец своим золотым надеждам.

«Я тоже разочарован и прошу прощения за это, — сказал Латыпов журналистам после гонки. — Мы боролись за золото и не смогли его получить». «Мы все этого хотели, и ребята сделали все возможное, чтобы это произошло, но с моей ногой ничего не вышло».

Дорогостоящая ошибка Латыпова позволила Феттелю Сигстаду Кристиансену совершить рывок и заявить о победе Норвегии.

«Это было высокое давление. Это была идеальная гонка для меня. Я был полностью защищен, или я ничего не помню, но я встал, и мы выиграли золото», — сказал Кристиансен.

«После 50% гонки все выглядело не очень хорошо, но в тот момент все было возможно», — сказал после гонки норвежец Тарге Бё.

Плохой матч первого матча для Сторлы Хольм-Лигрид, казалось, вывел Норвегию из претендента на золото, но ошибки Латепова позволили отыграться.

«Это было так эмоционально. Когда ты думаешь, что пропустил эстафету, и золото было вне досягаемости, и ты просто хотел выложиться по максимуму, и когда ты знаешь, что выступаешь на более низком уровне, это действительно тяжело — особенно на Олимпийских играх. , когда вы разочаровываете своих товарищей по команде», — сказала Лигрид.

«Но когда он, наконец, стал золотым, я был так счастлив, что не мог сдержать слез».

Получив серебряную медаль из Франции, Квентин Вийон-Майе вошел в историю как первый математик, выигравший пять медалей за один курс. По данным Пекина 2022 года, он также является первым зимним олимпийцем, выигравшим пять медалей за одну сессию после Лейк-Плэсида 1980 года.

Олимпийский комитет России завоевал бронзовую медаль.